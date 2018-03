Publié il y a 7 heures / Actualisé il y a 7 heures

La houle de Sud-Sud-Ouest commence à s'amortir et va passer en début de soirée sous le seuil des 4 mètres. La vigilance forte houle n'a donc plus lieu d'être et sera ainsi levée ce vendredi 09 Mars 2018 à 19 heures locales.

