BONJOUR : Voici les titres développés ce vendredi 9 mars 2018

Sur la route du Littoral, la pluie va compliquer le retour sur 4 voies - (Re) bonjour les bouchons

Ce jeudi 8 mars 2018, environ 800 mètres cubes de roches se sont détachées de la falaise de la route du Littoral pour venir s'écraser au niveau des Potences. Si la quasi totalité de l'événement est restée piégée dans la fosse, l'éboulement a eu forcement un impact rapide et direct sur la circulation, déjà basculée depuis le passage de Dumazile. Un retour sur 4 voies est envisagé ce samedi ou ce dimanche, sauf événement imprévu... tel que des fortes pluies.

L'épidémie se confirme : lutter contre la dengue est aussi l'affaire de chacun

L'épidémie de dengue se confirme à La Réunion. La circulation du virus continue de s'intensifier, et au cours de la dernière semaine 82 cas ont été signalés, majoritairement dans la commune de Saint-Paul. Si les récentes fortes pluies sont extrêmement favorables au développement des moustiques, il n'en demeure pas le seul. L'état de propreté des cours des cases à terre et des immeubles a aussi sa part de responsabilité... Le comportement de chacun des habitants aussi...

Sur la route de Cilaos, un éboulement quasiment tous les jours

Depuis ce jeudi 8 mars 2018, les agents de la Direction des Route tentent de rétablir un accès à Îlet Furcy dans le cirque de Cilaos. Pas facile : la crue de la rivière, encore trop important, complique la tâche. Le bout du tunnel et de la galère est encore loin pour les 6000 Cilaosiens. Depuis le début de l'année, l'axe subit quasiment un éboulement par jour.

Hôtel le Saint-Denis - Le personnel et les clients priés de quitter les lieux

L'hôtel le Saint-Denis est fermé depuis ce jeudi 8 mars 2018. Ainsi en a décidé le tribunal de commerce qui liquidé ce mercredi neuf des onze sociétés du groupe Apavou. Le Saint-Denis fait partie des entreprises liquidées. Les clients ont appris jeudi après-midi qu'il leur faudrait quitter les lieux au plus vite. Ceux qui n'ont pas pu trouver de nouvelle solution d'hébergement ont été autorisés à rester sur place pour la nuit. A charge pour eux de se reloger au plus vite. La trentaine de salariés se retrouve sans emploi

Conseil départemental - Prix Célimène 2018 - "Une seconde chance pour mes mains" de Larissa Balthazar reçoit le 1er prix

"Très belle soirée ce jeudi 8 mars dans les jardins de la Villa du Département où le Président Cyrille Melchior, accompagné des élus de la Collectivité, a rendu hommage aux femmes, et plus particulièrement aux artistes amateurs, à l'occasion de la remise du Prix Célimène 2018" écrit le conseil départemental dans un communiqué. "La Journée de la Femme a 41 ans et le Prix Célimène fête aujourd'hui ses 14 bougies. Et pourtant, nul ne peut dire combien d'années encore seront nécessaires pour qu'enfin les femmes n'aient plus à se battre pour leurs droits" a déclaré le Président du Département. Nous publions ci-dessous le communiqué du conseil départemental

Météo France la di, i koné pa ankor si la fé

Ce vendredi 9 mars 2018 le début de journée est clément sur l'ensemble de l'île avec un soleil généreux le matin et quelques nuages se formeront dans l'après-midi, indique Météo France dont nous publions les prévisions ci-dessous