L'hôtel le Saint-Denis est fermé depuis ce jeudi 8 mars 2018. Ainsi en a décidé le tribunal de commerce qui liquidé ce mercredi neuf des onze sociétés du groupe Apavou. Le Saint-Denis fait partie des entreprises liquidées. Les clients ont appris jeudi après-midi qu'il leur faudrait quitter les lieux au plus vite. Ceux qui n'ont pas pu trouver de nouvelle solution d'hébergement ont été autorisés à rester sur place pour la nuit. A charge pour eux de se reloger au plus vite. La trentaine de salariés se retrouve sans emploi

Les 122 chambres de ce fleuron de l'hôtellerie réunionnaise et du groupe Apavou situé sur le Barachois seront donc totalement vides dans les prochaines heures. Le taux de remplissage au moment du jugement du tribunal de commerce était de 75% et de nombreuses réservations étaient en cours.

Légalement, une décision de liquidation judiciaire implique l'arrêt immédiat des activités de l'entreprise. Dans un premier temps, le Saint-Denis a cru que ses clients présents dans ses locaux pourraient y rester encore 15 jours (ou jusqu'à la fin de leur séjour s'il était plus court que ce délai) et seuls les nouveaux accueils et les nouvelles réservations n'étaient plus possible.

Il n'en était rien. La direction de l'hôtel, les salariés – et les clients -, ont appris ce jeudi que l'établissement fermait le soir même et que les lieux devaient être vidés au plus vite.

Les mandataires judiciaires ont pris le relais du personnel dès jeudi en fin d'après-midi. Ils ont accordé un sursis aux clients qui n'ont pas pu trouver à se loger pour la nuit en les autorisant à dormir sur place.

Ces clients devront trouver une solution dans la journée de vendredi et devront payer une nouvelle fois pour être logés dans un autre hôtel.

La direction du groupe Apavou a annoncé qu'il allait faire appel de la décision de liquidation judiciaire.

www.ipreunion.com