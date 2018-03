Ce vendredi 9 mars 2018 le début de journée est clément sur l'ensemble de l'île avec un soleil généreux le matin et quelques nuages se formeront dans l'après-midi, indique Météo France dont nous publions les prévisions ci-dessous

Le début de journée est clément sur l'ensemble de l'île avec un soleil généreux. Au fil des heures, les nuages se forment sur les premières pentes et quelques averses se déclenchent dès le début d'après-midi sur les hauts du Nord principalement. Les plus hauts sommets restent dégagés et bénéficient d'un bel ensoleillement.

Le vent s'affaiblit nettement par rapport à ces derniers jours et les brises prédominent. La mer poursuit son amortissement.

Elle demeure forte en début de matinée sur les côtes Sud-Ouest et Sud puis agitée en fin de journée. Quant à la houle de Sud-Sud-Ouest, elle atteint 3m le matin et se situe sous le seuil des 2m en soirée.