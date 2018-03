[CE QUE L'ON SAIT]

Ce mercredi, ce sont environ 800 mètres cubes de roches qui sont venus s'écraser dans le secteur des Potences sur la route du Littoral. "On n'est jamais à l'abri d'un événement de plus ou moins grande ampleur" note Éric Boiteux de la Direction des Routes.

L'inspection réalisée dans l'immédiat constate qu'il n'y a "pas de couloir de divagation" et que "la niche d'arrachement est propre". En d'autre termes, les purges ne sont pas nécessaire et, par conséquent, une fermeture complète de la route non plus.

Pour autant, le retour sur 4 voies ne se fera pas aujourd'hui, mais plutôt samedi ou dimanche... "si on n'a pas de nouvelles pluies". Les récentes prévisions n'arrangeront sans doute pas les affaires des usagers quotidiens de la route en corniche. Un signal de pluies est relevé par Météo France, et les précipitations devraient faire leur retour dès ce week-end.

Ce vendredi, une barrière grillagée devrait être mise en place afin d'éviter d'éventuels rebonds de pierres contenues dans la fosse. Le mode d'une voie vers le Nord et de deux vers l'Ouest est toujours en cours. Pourquoi celui-là et pas l'inverse ? "Les gens qui quittent Saint-Denis, lorsqu'ils tombent dans le canal bichiques, ils sont bloqués pendant 1,5 kilomètres sous la falaise entre le tunnel et les Potences. Notre objectif est de ne pas stocker les gens sous la falaise" relate Éric Boiteux. L'embouteillage est donc créé de l'autre côté, plutôt du côté de la Possession. "Une mesure extrême", le responsable le concède, mais essentielle selon lui à la sécurisation des usagers.