Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 2 heures

La semaine de l'industrie aura lieu du mardi 3 avril au dimanche 8 avril 2018 à La Réunion. Elle aura pour thème l'industrie connectée. "Manifestation annuelle d'ampleur nationale, la semaine de l'industrie contribue depuis 2011 à changer le regard sur l'Industrie, en valorisant l'activité industrielle locale et en informant le public, notamment les jeunes et les demandeurs d'emploi, sur les métiers et les carrières de ce secteur" indique la préfecture (Phot d'illustration)

