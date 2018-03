Ce vendredi 9 mars 2018, Nadia Ramassamy, députée de La Réunion et présidente de l'intergroupe parlementaire de l'Outre-Mer, a quitté Paris en direction de l'Inde, pour une visite d'Etat de trois jours au sein de la délégation officielle du Président de la République, Emmanuel Macron. Nous publions ci-après son communiqué :

Durant cette visite d’Etat en Inde, l’Elysée a prévu que les parlementaires français accompagnant le Président de la République rencontrent le Président Indien, Monsieur Ram Nath Kovind, le Premier ministre Indien, Narendra Modi, la ministre des affaires étrangères indienne, Madame Sushma Swaraj, ainsi que la Présidente de la Chambre du peuple indien, Madame Meira Kumar.



Il est également prévu que la délégation rencontre la population locale et des dignitaires locaux (professeurs d’université, directeurs de musées et mémoriaux). Cette visite d’Etat est placée sous le signe de la valorisation de l'Énergie solaire dans le cadre de la coopération franco-indienne.



Madame Nadia Ramassamy est particulièrement honorée de pouvoir accompagner le Président de la République dans la délégation officielle en Inde.



L’Ile de La Réunion, par son histoire, sa richesse culturelle et ses échanges, reste aujourd’hui très attachée au sous-continent indien. Aussi, cette visite d’Etat sera l’occasion de réaffirmer les relations amicales entre la France et l’Inde.



www.ipreunion.com