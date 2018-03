Dans un courrier transmis aux autorités réunionnaises, le collectif de défense du domaine public maritime alerte et lance "un appel au secours pour les usagers de la plage de l'Hermitage mais surtout un rappel sur un engagement non tenu par la DEAL de mettre en demeure les paillotes Cocobeach et la Bobine". Nous publions ci-après l'intégralité du courrier

Monsieur le Sous-Préfet,

Nous nous permettons de venir vers vous pour un appel au secours pour les usagers de la plage de l'Ermitage devant la BOBINE et pour notre lagon.

Encore une fois, le poids de la vidéo sera plus parlant que le poids des mots (ou des maux). Nous vous invitons à venir découvrir la vidéo sur notre page facebook.





Monsieur le Sous-Préfet, nous ne pouvons plus nous contenter de parole. Depuis le 12 février 2018 lors de notre réunion en Sous-Préfecture vous avez demandé au Directeur de la DEAL de mettre en demeure les Paillotes Cocobeach et Bobine de détruire le mur de Gabion et les terrasse pieds dans l'eau.

A ce jour rien n'est fait et les Réunionnais peuvent s'étonner des pratiques de la DEAL (Excès de zèle ou pas) on se précipite pour bloquer les travaux de la RN5 alors qu'au même moment les poissons, crabes, coraux du lagon se meurent en partie dû à l'implantation illégale d'exploitants privilégiés sur le Domaine Public Maritime de l'Ermitage.

Il est bon de rappeler à la DEAL la Circulaire du 20 janvier 2012 du Ministère de l'Ecologie pour la protection du lagon. Nous aurions souhaité la même ardeur pour l''intervention de la brigade nature. Au passage, il est bon de se rappeler que nous avons une réserve marine face à ces accapareurs.

Monsieur le Sous-Préfet, nous avons des doutes sérieux de l'intervention de l'Etat à faire respecter le lagon et les plages réunionnaises par un laisser aller de la DEAL.

Maintenant que le Maire de Saint-Paul a pris la décision de ne pas renouveler les AOT des paillotes au 30 juin 2018, les citoyens attendent de la part de l'État une application stricte de la loi et une libération au plus vite de nos plages.

Encore une fois, nous réitérons notre démarche constructive à proposer une solution alternative en attendant la construction des 3 rondavelles pour garantir l'offre touristique de la zone balnéaire.

Permettez-nous une dernière remarque. Nous devons déplorer encore une fois les pratiques de la DEAL a vouloir réserver une zone stratégique de recul des paillotes au profit des privilégiés actuels dans le cadre de la mise en place du PPR (Plan de Prévention des Risques).

Il est bon de se rappeler que la procédure de mise en œuvre du PPR doit tenir compte des aléas de la nature et non d'une décision prise en 2012 pour la réservation d'une zone NTO a dans le cadre du PLU. C'est le PPR qui doit impacter le PLU et non pas le PLU qui doit dicter au PPR où il faut délimiter une zone.

A la découverte de tous ces éléments nous pouvons nous poser la question de la volonté de faire appliquer les lois sur le DPM.

Monsieur le Préfet, comme nous vous l'avons précisé nous attendons des signes forts de la part de l'État dans le respect des lois de la République mais aussi dans l'intérêt général de notre environnement.

Dans la transparence de nos actions, nous prenant à témoin l'ensemble de la population Réunionnaise.



Le Collectif de Défense du DPM