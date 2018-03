BONJOUR - Voici les titres développés samedi matin 10 mars 2018



- Grève générale sur l'île aux parfums - Mayotte, une bombe à retardement

- Sentier de Grand Bassin - Une réouverture (peut-être) à la la fin mai. Les travaux de réaménagement débutent le 27 mars

- [VIDÉO] Tribune libre du collectif de défense du domaine public maritime - Un appel au secours pour les usagers de la plage de l'Hermitage

- Découverte de la plus ancienne "bouteille à la mer" connue, jetée il y a 132 ans

- Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Un beau soleil le matin, des nuages l'après-midi

Grève générale sur l'île aux parfums - Mayotte, une bombe à retardement

Mayotte a entamé sa troisième semaine de "grève générale" contre l'insécurité. Ce mardi 7 mars 2018, la ministre des Outre-Mer a annoncé l'ouverture d'une "conférence pour l'avenir" de ce département français assailli par les violences. La colère des habitants ne faiblit pas. L'insécurité n'est pas leur seule inquiétude : le département, assailli par l'immigration clandestine, présente des retards conséquents en matière de santé, de logement et d'éducation.

Sentier de Grand Bassin - Une réouverture (peut-être) à la la fin mai. Les travaux de réaménagement débutent le 27 mars

Fermé depuis plusieurs semaines après les fortes pluies touchant l'île depuis le début de l'année, le sentier reliant Bois Court à Grand Bassin va subir de gros travaux. Une réouverture partielle se fera début avril, mais il faudra attendre au moins la fin du mois de mai pour voir le sentier totalement ouvert. Explications avec Sylvain Léonard, directeur régional à l'office nationale des forêts (ONF).

[VIDÉO] Tribune libre du collectif de défense du domaine public maritime - Un appel au secours pour les usagers de la plage de l'Hermitage

Dans un courrier transmis aux autorités réunionnaises, le collectif de défense du domaine public maritime alerte et lance "un appel au secours pour les usagers de la plage de l'Hermitage mais surtout un rappel sur un engagement non tenu par la DEAL de mettre en demeure les paillotes Cocobeach et la Bobine". Nous publions ci-après l'intégralité du courrier

Découverte de la plus ancienne "bouteille à la mer" connue, jetée il y a 132 ans

Elle avait été jetée à l'eau il y a près de 132 ans: une bouteille contenant un message a été découverte par des promeneurs sur une plage australienne, ce qui en fait le plus ancien exemple connu de "bouteille à la mer".

Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Un beau soleil le matin, des nuages l'après-midi

"Un beau début de week-end en perspective" promet Météo France pour ce samedi 10 mars 2018 . "La journée de samedi débute sous un soleil généreux. L'après midi, le ciel s'assombrit dans les hauts du Nord-Ouest, où quelques ondées sont possibles" ajoutent les météorologues