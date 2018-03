BONJOUR- Voici les titres développés ce dimanche 11 mars 2018 :



[PHOTOS] Imaz Press vous fait revivre son passage : Felleng - Le cyclone qui a fermé la route du littoral et emporté les radiers



Vendredi 1er février 2013, le cyclone Felleng n'en finit plus de longer La Réunion. Il passe au plus près de l'île dans le courant de la matinée. Son oeil se trouve alors à plus de 400 km des côtes mais il est suffisamment puissant pour provoquer de gros dégâts, notamment sur le réseau routier. Imaz Press vous propose de revoir toutes les images de ce sytème dévastateur.



Déjà près de 85 000 signatures - Une pétition pour une stérilisation de masse des chiens et des chats en outre-mer



Le Collectif outre-mer de protection animale (Copa) a lancé une pétition en ligne pour "le respect des lois et stérilisation pour les animaux dans les Dom-Tom". S'appuyant sur une vidéo aux images volontairement choquantes et donnant des chiffres - dont les sources ne sont pas citées -, le Collectif réclame à l'État la mise en place d'une politique de stérilisation des chiens et des chats. La pétition a déjà recueilli près de 85 000 signatures.





Saint-Gilles - 14ème édition du tournoi open : Beach tennis - 400 joueurs attendus aux Brisants



La 14ème édition du tournoi open de beach tennis se disputera du mercredi 14 mars au dimanche 18 mars 2018 sur la plage des Brisants à Saint-Gilles. Prés de 400 sont attendus sur le sable par l'association 3B, organisatrice de l'événement. (Photo d'illustration)



Afghanistan - Au coin d'une rue de Kaboul, un insolite parfum de café



Najibullah Sharyari a installé ses chariots métalliques au milieu du chaos de Kaboul, entre vendeurs de rues et murs anti-explosion, pour les Afghans en quête de caféine et d'une alternative au sacro-saint "tchaï" (thé).





Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Beaucoup de nuages et quelques éclaircies



Pour ce dimanche 11 mars 2018, Météo-France nous dit que les nuages vont dominer le ciel réunionnais. Quelques averses et coups de tonnerre sont possibles. Nous publions ci-après l'intégralité du bulletin