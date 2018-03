Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Vendredi 1er février 2013, le cyclone Felleng n'en finit plus de longer La Réunion. Il passe au plus près de l'île dans le courant de la matinée. Son oeil se trouve alors à plus de 400 km des côtes mais il est suffisamment puissant pour provoquer de gros dégâts, notamment sur le réseau routier. Imaz Press vous propose de revoir toutes les images de ce sytème dévastateur.

