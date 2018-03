Publié il y a 7 heures / Actualisé le Vendredi 09 Mars à 15H47

Le premier trophée du "Bien Vieillir" est lancé. Organisé par le groupement d'Intérêt économique du vieillissement actif (GIE VA), la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion (CCIR) et leurs partenaires, cette action vise à "détecter, soutenir et encourager les projets en faveur du bien vieillir, soulignent les promoteurs de l'opération

Le premier trophée du "Bien Vieillir" est lancé. Organisé par le groupement d'Intérêt économique du vieillissement actif (GIE VA), la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion (CCIR) et leurs partenaires, cette action vise à "détecter, soutenir et encourager les projets en faveur du bien vieillir, soulignent les promoteurs de l'opération