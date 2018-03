Selon le dernier bulletin du Centre météorologique régional spécialisé (CMRS) de Météo-France ce dimanche 11 mars 2018, le risque de formation d'une tempête tropicale modérée au Nord-Est de Madagascar se fait important jeudi

D'après le schéma proposé par Météo-France, "pour les 5 prochains jours, le risque de formation d'une tempête tropicale modérée au Nord- Est de Madagascar est faible mardi, modéré mercredi et devient important à partir de jeudi". "A partir du milieu de semaine, il y a maintenant un risque important de formation d'une tempête tropicale au nord-est de Madagascar (zone entre 10°S et 15°S et entre 50°E et 60°E)" complète Météo-France.



Selon les prévisionnistes, la probabilité de formation d'un second système au Nord-Est de nos côtes, devient faible à partir de mercredi.



