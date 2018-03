Le Collectif outre-mer de protection animale (Copa) a lancé une pétition en ligne pour "le respect des lois et stérilisation pour les animaux dans les Dom-Tom". S'appuyant sur une vidéo aux images volontairement choquantes et donnant des chiffres - dont les sources ne sont pas citées -, le Collectif réclame à l'État la mise en place d'une politique de stérilisation des chiens et des chats. La pétition a déjà recueilli près de 85 000 signatures.

"Au vu de la situation catastrophique, alarmante et inacceptable que connaissent les Dom tom concernant les animaux, chats et chiens entre autres (abandons, maltraitances graves, actes de violence, accidents, attaques d'élevages et de personnes, euthanasies à la chaîne, prolifération ...) nous demandons en tout premier lieu qu'une politique de stérilisation soit menée massivement et efficacement, afin de remplacer les euthanasies violentes qui ne résolvent pas le problème" écrit le collectif dans un courrier adressé aux ministres des Outre -mer, de l'Éducation, de l'Agriculture ainsi qu'aux préfets des outre mers et au Conseil de l'Europe

Le Collectif demande également l'application stricte des lois sur l'obligation d'identifier les animaux, de les tenir en laisse dans la rue, d'interdiction de les laisser divaguer, de condamner tout acte de maltraitance et d'abandon et de respect de "la longueur minimale de l'attache, abri adéquat, nourriture, soins, etc".

La pétition réclame aussi l'ouverture de refuges 'dans lesquels les animaux ne seraient pas euthanasiés, mais en attente d'adoption", cela d'autant, souligne le Collectif qu'une "euthanasie coûte 300 euros contre 200 euros pour l'hébergement d'un chien et 100 euros pour celui d'un chat"

Enfin, le Copa demande la mise en place d'unprogramme "d'éducation de la population - notamment auprès des plus jeunes - au respect de l'animal et à la compréhension de ses besoins"

www.ipreunion.com