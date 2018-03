Suite à la fermeture de l'Hôtel le Saint-Denis, l'Etablissement français du sang (EFS) informe que la collecte gourmande est maintenue ce dimanche 11 mars 2018 de 9 heures à 15 heures et délocalisée à la Mairie de St Denis. Nous publions ci-après l'intégralité du communiqué :

L'EFS La Réunion et la Table Ronde Française vous convient ce dimanche 11 mars à une grande collecte gourmande. Cette collecte évènementielle permettra d’allier don citoyen et pause gourmande. Une démarche solidaire soutenue par les Boulangeries Paul et la Mairie de St Denis qui accueille l'évènement.



- Appel à la mobilisation -



Suite au passage du cyclone Dumazile, des collectes mobiles ont dû être reportées et des tensions sont attendues dans les jours à venir (conditions

climatiques et de circulation difficiles), Afin de maintenir un stock suffisant pour les malades de l’île, l’EFS lance un appel à la mobilisation ce dimanche 11 mars.



Les donneurs et futurs donneurs sont invités à donner leur sang le dimanche 11 mars 2018 de 9h à 15h à la Mairie de St Denis à la salle polyvalente (entrée rue Pasteur).



L’objectif de cette collecte est double :

- Donner l’opportunité aux donneurs de faire ce geste de générosité en week-end

- Encourager de nouvelles personnes à faire ce geste citoyen en proposant une collecte conviviale avec collation améliorée.

L’EFS rappelle que les dons de sang doivent être réguliers et constants car la durée de vie des produits sanguins est limitée (5 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges). 120 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des malades. La mobilisation des donneurs est essentielle chaque jour.



