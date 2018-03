Ce samedi 10 mars 2018, des pointures étaient au rendez-vous aux Francofolies. Mais outre Damso et Danakil, on pouvait aussi aller applaudir Isnel, un artiste réunionnais, dont le live acoustique a ravi la petite foule venue l'applaudir. Sonorités soul et hip-hop, avec une pincée de rythmes traditionnels : l'interprète de " Vamos " a offert une prestation de première classe.

Une petite alcôve dans un coin du festival. Les pieds dans le sable, une petite piscine remplie de bouées et au bout, une scène. La scène n’est pas grande, mais elle a le mérite de privilégier une ambiance un peu intimiste et presque privilégiée. Et pour aller écouter Isnel en live acoustique, c’est une atmosphère parfaite. Loin du bruit et de la foule principalement venue pour Damso et Danakil, les deux têtes d’affiches de la soirée, le "Beach Club" a accueilli douceur et musicalité 100 % péi.

D’Isnel, vous avez sûrement entendu le titre " Vamos ", qui tourne actuellement à la radio. Le Réunionnais a déjà pas mal de projets à son actif, naviguant entre les rythmes traditionnels et les sonorités hip hop et soul. Ajoutez à ce cocktail des paroles qui entrent facilement dans la tête, une guitare et des percussions, et vous aurez une prestation hyper fraîche et sympathique. À voir et revoir !