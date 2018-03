BONJOUR - Voici les titres développés ce lundi 12 mars 2018 :



- Après trois semaines de conflit - Annick Girardin attendue ce lundi à Mayotte

- [VIDÉOS] Face à la situation actuelle de l'île - Un appel à la mobilisation à Saint-Denis pour Mayotte le 24 mars

- Notre île vue différemment - Des nouvelles cartes pour mieux comprendre La Réunion

- A Dannemois, des fans en pèlerinage pour défendre l'honneur de Claude François

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Le soleil toujours présent

Après trois semaines de conflit - Annick Girardin attendue ce lundi à Mayotte



Alors que Mayotte est paralysée depuis trois semaines par une grève générale, la ministre des Outre-mer Annick Girardin est attendue ce lundi 12 mars 2018 sur l'île. Accompagnée d'une délégation ministérielle et d'experts, la ministre arrive dans un climat tendu et le jour de la rentrée scolaire, que des manifestants ont prévu de bloquer par l'intermédiaire de barrages installés aux points-clés de l'île.



[VIDÉOS] Face à la situation actuelle de l'île - Un appel à la mobilisation à Saint-Denis pour Mayotte le 24 mars



Les collectifs Résistance Mahoraise (Ré-Ma), Ré-Unir et le député de La Réunion Jean-Hugues Ratenon appellent à une mobilisation pour Mayotte le 24 mars prochain devant la préfecture de Saint-Denis. Une manifestation de solidarité face à la situation actuelle qui touche l'île aux épices, qui entame sa quatrième semaine de grève générale.



Notre île vue différemment - Des nouvelles cartes pour mieux comprendre La Réunion



À première vue, on se croirait de retour en cours d'histoire et de géographie. Économie, environnement, réseaux routiers... Le site habiter-la-reunion.re a mis en ligne 12 cartes qui permettent de (re)découvrir et mieux comprendre notre département. (crédits habiter-la-reunion.re)

A Dannemois, des fans en pèlerinage pour défendre l'honneur de Claude François

La tombe de Cloclo, ornée d'une statue de bronze à son effigie, croule sous les fleurs en ce dimanche printanier, à Dannemois. Quarante ans après sa mort, Claude François suscite toujours autant l'admiration malgré une image controversée.





Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Le soleil toujours présent



Pour ce lundi 12 mars 2018, Météo-France nous dit que le soleil devrait dominer une bonne partie de l'île même si quelques nuages pourront couvrir le ciel. Nous publions ci-après l'intégralité du bulletin :