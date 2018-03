Alors que Mayotte est paralysée depuis trois semaines par une grève générale, la ministre des Outre-mer Annick Girardin est attendue ce lundi 12 mars 2018 sur l'île. Accompagnée d'une délégation ministérielle et d'experts, la ministre arrive dans un climat tendu et le jour de la rentrée scolaire, que des manifestants ont prévu de bloquer par l'intermédiaire de barrages installés aux points-clés de l'île. Les transports scolaires se seront pas assurés ce lundi matin. Les écoles maternelles et élémentaires resteront fermées annonce l'intersyndicale à l'origine de ce mouvement populaire contre l'insécurité

La situation de la crise mahoraise va connaître un premier tournant ce lundi 12 mars. La ministre des Outre-mer Annick Girardin arrive dans la journée sur l'île aux épices et devrait rester jusqu'à mercredi. Après plusieurs semaines d'attente et suite à sa promesse de "conférence pour Mayotte", la ministre se rend sur place pour le jour de la rentrée scolaire.

L'intersyndicale et le Collectif des citoyens à l'origine du mouvement de protestation avaient fait savoir que la venue de la ministre, à laquelle ils reprochent "sa méconnaissance du territoire", n'était "clairement pas souhaitée". Ils exigeaient au contraire la venue de "quelqu'un qui puisse engager le gouvernement", comme le chef de l'Etat, le Premier ministre ou le ministre de l'Intérieur.



Mayotte est secouée depuis le 20 février par une "grève générale" contre l'insécurité, notamment aux abords et à l'intérieur des établissements scolaires, compromettant la prochaine rentrée scolaire, prévue le 12 mars. "Il n'y aura pas de rentrée, il n'y aura que des grèves", a menacé vendredi l'intersyndicale à l'origine du mouvement, par la voix du secrétaire départemental du SNUipp, Rivomalala Rakotondravelo. Le syndicat SNE-FSU de Mayotte a appelé ce dimanche à la grève dès ce lundi.



#Mayotte @SNESFSU : Tous en grève dès la rentrée du 12 mars !

Contre le mépris et l'insécurité, pour la reconnaissance des conditions de travail difficiles et pour l'attractivité dans les services publics.

Réponse au courrier du vice-rectorat : https://t.co/H1nsL693JV pic.twitter.com/tE8YPWdyRh — SNES hors de France (@sneshdf) 11 mars 2018

Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, a assuré dimanche que la rentrée scolaire aurait bien lieu comme prévu lundi. L'Etat, a-t-il dit, "assumera pleinement ses responsabilités, la rentrée des classes se fera demain matin à Mayotte".

S'adressant à ceux, en particulier les élus locaux, qui ne souhaitent pas que la rentrée ait lieu, il a déclaré : "La République n'abandonne pas Mayotte, n'abandonnez pas la République".

Samedi, un communiqué conjoint des ministères de l'Intérieur, des Outre-mer et de l'Education nationale annonçait l'arrivée de renforts de forces de l'ordre pour répondre "à la demande exprimée par les parents d'élèves et le corps enseignant" de sécurisation des établissements afin que les cours reprennent normalement.



- Appel de l'intersyndicale -



Des barrages étaient toujours érigés ce week-end, et notamment ce dimanche à Longoni, au nord de Mayotte, bloquant complètement le port principal de l'île et empêchant tout ravitaillement.



#CriseMayotte Des manifestants contre l'insécurité ont érigé plusieurs barrages à Longoni, au nord de #Mayotte, bloquant complètement le port principal de l'île et empêchant tout ravitaillement https://t.co/nMxkgqOLBL pic.twitter.com/we4MnSkX1G — La1ere.fr (@la1ere) 11 mars 2018



L'intersyndicale mahoraise a appelé ce samedi "toute la population de Mayotte à maintenir les actions" et "à descendre massivement dans les rues" du chef-lieu Mamoudzou ce mardi 13 mars, et demandé "aux maires de fermer les établissements scolaires et invité les parents de garder leurs enfants à la maison jusqu'à nouvel ordre".

"L'Etat assumera toutes ses responsabilités, la rentrée des classes se fera demain matin à Mayotte", a déclaré de son côté dimanche le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux sur le plateau de CNews, Europe 1 et Les Echos.



"L'Etat assumera toutes ses responsabilités. La rentrée des classes se fera demain matin à Mayotte", indique @BGriveaux #LeGrandRDV — Europe 1 (@Europe1) 11 mars 2018

Autre point de fixation, sur lequel la ministre des Outre-mer devra tenter d'apaiser l'inquiétude de ses interlocuteurs : la question de l'immigration et de la maternité de Mayotte en particulier. Le gouvernement a indiqué qu'il réfléchissait à "un statut extra-territorial" pour cette maternité afin que les naissances très nombreuses n'y "permettent pas obligatoirement d'obtenir la nationalité française".

Dix mille naissances ont lieu chaque année dans cette maternité, a rappelé le porte-parole du gouvernement. "10.000 naissances par an, dont 70% issues de parents étrangers, pour être clair venant des Comores pour l'immense majorité d'entre eux, c'est une vraie difficulté", a-t-il fait valoir.

En visite sur l'île début mars, le président des Républicains Laurent Wauquiez avait demandé une réforme du droit du sol à Mayotte, pour lutter contre l'immigration clandestine. Une solution rejetée par le gouvernement.

Selon ses services, Mme Girardin entend proposer "à l'ensemble de ses interlocuteurs une méthode, un calendrier et les principaux axes d'un travail de fond indispensable pour l'avenir de Mayotte". A plus long terme, Benjamin Griveaux a estimé qu'il fallait "mettre autour de la table les élus locaux, les sociaux-professionnels, le monde économique, l'administration" et "repartir de zéro" pour tenter de répondre aux difficultés de l'île.

Le mouvement de protestation à Mayotte a trouvé un écho à La Réunion où les collectifs Résistance Mahoraise (Ré-Ma), Ré-Unir et le député de La Réunion Jean-Hugues Ratenon appellent à une mobilisation pour Mayotte le 24 mars prochain devant la préfecture de Saint-Denis.

www.ipreunion.com avec l'AFP (mis en ligne lundi 12 mars 2018 à 3 heures - actualisé)