Publié il y a 4 heures / Actualisé le Vendredi 09 Mars à 15H34

Le rectorat porte à l'attention des élèves de terminale et de leur famille, ainsi qu'à celle des jeunes ayant déjà le baccalauréat et qui envisagent de poursuivre leurs études en première année de l'enseignement supérieur, qu'ils ont jusqu'au mardi 13 mars 2018 à 21h (heure de La Réunion) pour s'inscrire et enregistrer leurs candidatures sur la plateforme Parcoursup (Photo : le campus universitaire de Saint-Pierre/rb/www.ipreunion.com)

Le rectorat porte à l'attention des élèves de terminale et de leur famille, ainsi qu'à celle des jeunes ayant déjà le baccalauréat et qui envisagent de poursuivre leurs études en première année de l'enseignement supérieur, qu'ils ont jusqu'au mardi 13 mars 2018 à 21h (heure de La Réunion) pour s'inscrire et enregistrer leurs candidatures sur la plateforme Parcoursup (Photo : le campus universitaire de Saint-Pierre/rb/www.ipreunion.com)