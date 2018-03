Pour ce lundi 12 mars 2018, Météo-France nous dit que le soleil devrait dominer une bonne partie de l'île même si quelques nuages pourront couvrir le ciel. Nous publions ci-après l'intégralité du bulletin :

Le soleil est au rendez-vous dès les premières lueurs du jour sur l'Ouest Réunionnais. La patience sera obligatoire sur l'Est avec quelques entrées maritimes persistantes et réticentes à laisser leur place aux éclaircies. Au fil de la journée, les développements nuageux s'installent à mi-pente et donnent ici ou là de petites averses principalement dans les hauts. Un temps nuageux accompagné de belles éclaircies, persiste l'après-midi sur l'ensemble du littoral.

Les températures maximales atteignent en journée les 30 à 33°C sur le littoral, 25 à 26°C dans les cirques et 19°C au Pas de Bellecombe. Le vent d'Est est modéré à assez fort le long des côtes Sud et Nord du département. Les rafales avoisinent les 60 à 70km/h en journée sur le Sud sauvage et sur la région de Gillot. Il souffle également aussi sur les reliefs exposés et sur la région des plaines. Les brises dominent de la Grande Chaloupe à l'Étang Salé.

La mer est agitée au vent et parfois forte sur le rivage Est et Sud-Est en raison d'une houle d'alizé dépassant les 2 mètres en journée.