Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 2 heures

À première vue, on se croirait de retour en cours d'histoire et de géographie. Économie, environnement, réseaux routiers... Le site habiter-la-reunion.re a mis en ligne 12 cartes qui permettent de (re)découvrir et mieux comprendre notre département. (crédits habiter-la-reunion.re)

