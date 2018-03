Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 1 heures

Pas de panique ! Le temps devrait rester agréable et sec quasiment toute la semaine, selon la page des passionnés d'Actus Météo 974. Si la formation d'une nouvelle dépression au Nord des Mascareignes est quasiment certaine, son lieu précis ne peut actuellement pas être déterminé avec précision. Patience : ce n'est pas avant mercredi et jeudi que l'on saura si ce système éventuel pourrait concerner La Réunion... ou non.

