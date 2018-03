BONJOUR. Voici les titres développés ce mardi 13 mars 2018 :



[MAYOTTE] Malgré l'annonce de mesures contre l'insécurité, Annick Girardin n'a pas désarmorcé la crise

Ce lundi 12 mars 2018, la ministre des Outre-Mer Annick Girardin est arrivée à Mayotte, dans un climat tendu. Et les choses ne sont pas allées en s'arrangeant : la foule a refusé le dialogue sur la place de la République à Mamoudzou. Son départ de l'île était prévu pour ce lundi soir. La colère est encore montée d'un cran chez les Mahorais, en grève générale depuis près d'un mois. Ils protestent contre l'insécurité, notamment aux abords et à l'intérieur des établissements scolaires. Le département est également assailli par l'immigration clandestine et présente des retards conséquents en matière de santé, de logement et d'éducation.

Les gendarmes réunionnais veulent être traités comme les métropolitains

Ce lundi 12 mars 2018, un collectif composé d'une quarantaine de gendarmes s'est rassemblé auprès de l'avocat Maître Alain Antoine au sujet des différences de traitement concernant les mutations. Les Réunionnais estiment être lésés dans l'attribution des bénéfices de campagne. Tandis que leurs collègues de Métropole voient leurs années travaillées sur le département d'Outre-Mer comptées comme double, il n'en est rien pour eux. Première phase : un appel à la médiation. Si elle se solde par un échec, une procédure judiciaire au tribunal administratif est envisagée.

Immigration, forte démographie, pauvreté... Ce qu'il faut savoir sur Mayotte, le 101e département français

Archipel de l'Océan indien qui a choisi de rester français en 1974, Mayotte, en proie à un mouvement de contestation depuis février, est confronté à une forte pression migratoire en provenance des Comores voisines. L'île aux parfums est aussi frappée par un fort taux d'illettrisme et d'importants retards structurels. Passage en revue

Conférences, débats, ateliers : Saint-Paul : deux semaines pour la santé mentale

Dans le cadre des 29èmes Semaines d'Information sur la santé mentale (SISM), campagne nationale de sensibilisation, l'ÉEablissement de santé publique de La Réunion (EPSMR) et ses partenaires organisent une vingtaine d'événements sur toute l'île du 14 au 30 mars 2018. Conférences, débats, journées portes ouvertes, groupes de paroles, table-rondes et autres expositions marqueront localement cette 29èmes édition consacrée aux problématiques de la parentalité et de l'enfance. Nous publions ci-après le communiqué de presse de l'EPSMR.

Météo france la di, i koné pa ankor si la fé - Du soleil le matin mais des nuages l'après-midi

Un beau soleil ce mardi 13 mars 2018 mais des nuages et quelques averses sont à prévoir pour l'après-midi précise Météo France