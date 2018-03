D'après une publication tiré du Reporterre d'octobre 2017. J'imagine vos réactions : la civilisation, poser problème ? Comment le fait de quitter une

J’imagine vos réactions : la civilisation, poser problème ? Comment le fait de quitter une

condition primitive pour progresser dans le domaine des mœurs, des connaissances, des idées

pourrait-il être un problème ?

Notez le racisme/suprémacisme de cette assertion. L’implicite est que les

peuples " primitifs " sont en quelque sorte arriérés " dans le domaine des mœurs, des

connaissances, des idées " par rapport aux peuples civilisés.

Les civilisations sont les cultures humaines urbaines, hiérarchisées, organisées grâce à un État,

et dont l’alimentation dépend de l’agriculture à grande échelle, façon monoculture, par

opposition à la petite horticulture parfois pratiquée par des peuples de chasseurs-cueilleurs. Or,

durant plus de 95 % de la durée d’existence de l’espèce humaine, ses membres ont vécu en

petits groupes de chasseurs-cueilleurs. Sans anéantir le paysage. Sans le submerger de

millions de tonnes de plastique et de produits chimiques cancérigènes. Sans saturer son

atmosphère de gaz toxiques. Leur histoire n’était ni infectée, ni rythmée par la guerre. On

mourait bien sûr beaucoup plus jeune, de traumatismes ou d’infections. Leur mode de vie ne

requérait pas ce qui caractérise le fonctionnement de toutes les civilisations (Lewis Mumford,

sociologue) : " La centralisation du pouvoir politique, la séparation des classes, la division

du travail (pour la vie), la mécanisation de la production, l’expansion du pouvoir militaire,

l’exploitation économique des faibles, l’introduction universelle de l’esclavage et du

travail imposés pour raisons industrielles et militaires. "

Il y a des milliers d’années, en Mésopotamie, les premières villes se créèrent. Les forêts furent

rasées, la terre surexploitée, et aujourd’hui, du " croissant fertile ", il ne reste qu’un désert

infertile. L’expansion de civilisations, qui a balayé la planète au cours des derniers millénaires, a

fait disparaître les forêts du Proche-Orient (les cèdres du Liban ne sont plus qu’un lointain

souvenir), les forêts de l’Afrique du Nord, les forêts de Grèce, et ainsi de suite. Ces civilisations

(grecque, romaine, égyptienne, khmère, etc.) se sont toutes effondrées. Pour diverses raisons.

Cependant, elles avaient toutes ravagé les territoires qu’elles contrôlaient.

Leurs effondrements ont été documentés dans plusieurs ouvrages : " Effondrement ", de Jared

Diamond, " Le Viol de la terre : Depuis des siècles, toutes les civilisations sont coupables ", de

Clive Ponting, et " L’effondrement des sociétés complexes ", de Joseph Tainter. " Comment

tout peut s’effondrer ", de Pablo Servigne et Raphaël Stevens, documente l’inévitable

effondrement (déjà débuté) de notre civilisation mondialisée.

Pourtant, cet effondrement est une bonne chose. Ceux qui placent " le monde avant la vie, la

vie avant l’homme " et " le respect des autres êtres avant l’amour-propre " (Lévi-Strauss) le

pensent. Notre civilisation est celle de la sixième extinction de masse des espèces, et

d’ethnocide vis-à-vis de la diversité culturelle humaine, ainsi reconnue par l’ONU: " les cultures

autochtones d’aujourd’hui sont menacées d’extinction dans de nombreuses régions du

monde ". Cet écocide et cet ethnocide ne sont pas des accidents, ils découlent du

fonctionnement normal d’une civilisation.

Interroger la civilisation implique de remettre en question ce que la plupart des gens

comprennent de l’histoire de l’Humanité, de l’idée de progrès, de la place de l’être humain sur

Terre. Elle nous rappelle ce que nous avons été, ce que nous sommes encore, derrière le

conditionnement culturel qui nous est imposé dès l’enfance. Elle nous offre une perspective de

soutenabilité écologique réaliste, éprouvée et testée, encore incarnée, aujourd’hui, par

quelques peuples autochtones en Amazonie, en Papouasie, en Inde (les Jarawas, par

exemple), et ailleurs.

Pouvons-nous le faire ?