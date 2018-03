" Si nous voulons réussir notre renaissance, nous devrons en effet radicalement changer. Le premier changement, c'est celui des comportements.

" Si nous voulons réussir notre renaissance, nous devrons en effet radicalement changer.

Le premier changement, c’est celui des comportements.

Le deuxième changement est celui de notre organisation. "

(Extrait de la lettre aux militant-e-s d’Olivier Faure)

Cher Olivier,

Cher candidat,

Cher camarade,

Nous, la Jeune Garde du Parti Socialiste de la Réunion, sommes un groupe de réflexion, œuvrant

activement pour la refondation de notre parti, et celle de notre fédération.

Composé d'une quinzaine de militants actifs, issus de sections réparties sur l'ensemble de l'île,

notre groupe s’est constitué au lendemain des élections présidentielles et législatives de 2017. Depuis,

nous n'avons eu de cesse d'échanger, de communiquer et de nous réunir. Tout cela dans une logique de

rassemblement et de transparence.

Cette longue période fut un moment difficile pour l'ensemble des militants. Sans repère, nous

nous sommes retrouvés livrés à nous-mêmes, observant avec déception la technocratie socialiste prendre

le dessus des valeurs que nous nous sommes pourtant acharnés à défendre depuis plusieurs années.

Le diagnostic que tu as posé sur nos récents échecs ; ton analyse sur le travail de refondation à

mener ; ainsi que le cadre de travail que tu proposes sont en parfaite adéquation avec notre volonté

d'autonomie des territoires, de démocratie interne, et d'initiative militante. Le texte d’orientation que tu as

proposé et l’échange que nous avons pu avoir avec toi ont ainsi confirmé notre choix de te soutenir.

Cette Renaissance, ce besoin d’humanisme, ce retour à nos valeurs et fondamentaux surviennent

à point nommé dans une période de changement de paradigme. Le Parti Socialiste se doit d’être au centre

de ce débat en valorisant les notions de développement et d'épanouissement humain.

La Réunion, de par son histoire et sa géographie, se situe au cœur de ces mutations. Nous

devons, nous socialistes réunionnais, forts de notre diversité cultuelle, culturelle et sociale, être les

faiseurs de ces changements.

Une participation efficace des socialistes réunionnais au processus de reconstruction nécessitera

la mise en œuvre d'une réelle autonomie pour notre fédération. C’est le sens de la motion transmise par

notre 1er Fédéral à la direction collégiale et aux quatre candidats.

Dans le prolongement de cette motion, nous, la Jeune Garde du PS, avons souhaité préconiser

des axes de solution et de réflexion, toujours aux fins d'aller dans cette nécessité de renaître :

• Une complète autonomie notamment financière pour notre fédération : condition essentielle pour assurer

la survie et le bon fonctionnement de la fédération et de nos sections.

• Une participation effective et concrète aux instances et débats nationaux afin de resserrer le lien parfois

distant entre notre fédération ultramarine et le national.

• La création de groupes de travail et de nouvelles commissions, en charge de faire vivre la renaissance

que tu appelles de tes vœux, et de proposer des modes d'organisation et d'action innovants pour le

territoire. La Réunion peut et se doit d'être un terrain d'innovation organisationnelle.

• Il nous paraît également impératif de recréer un lien fort entre les instances fédérales de notre île et les

militants réunionnais. A cette fin, nous préconisons plusieurs solutions :

– Développer et mutualiser les retours d’expériences et les retours de terrain entre secrétaires de

sections.

– Créer une plateforme numérique spécifique à la Réunion, sur le modèle de celle que tu proposes

pour le national.

– Former les militants sur l’Histoire du parti, de notre territoire, mais également sur l'approche

militante.

Nous souhaitons donc incarner ce renouvellement paritaire et diversifié auquel tu aspires pour

notre famille politique. Nous sommes disposés à libérer nos énergies et nous mettre au travail à tes côtés,

afin de rendre notre parti et notre territoire à l'image de l'idéal socialiste que nous chérissons.

Amitiés socialistes,

La jeune garde

Eric Alpou/ Mickaël Bardeur/ Audrey Belim/ Stéphanie Cazal/ Arnaud Clain/ Ruth

Dijoux-Loville/ Sébastien Guyon/ Mathieu Laude/ Michèle Mariamon/ Murielle

Mateya/ Wilfrid Mazeau/ Salim Nana-Ibrahim/ Yusuf Peerbaye/ Dominique

Virassamy-Mace/ Chantal Vitry/