Archipel de l'Océan indien qui a choisi de rester français en 1974, Mayotte, en proie à un mouvement de contestation depuis février, est confronté à une forte pression migratoire en provenance des Comores voisines. L'île aux parfums est aussi frappée par un fort taux d'illettrisme et d'importants retards structurels. Passage en revue

- A moins de 70 km d'Anjouan -

Situé à mi-chemin entre l'île de Madagascar et le Mozambique à l'est de l'Afrique, Mayotte est un petit ensemble d'îles faisant géographiquement partie de l'archipel des Comores. Mayotte se trouve à 1.700 km de La Réunion, 350 km de Madagascar mais à moins de 70 km d'Anjouan, l'une des trois grandes îles composant l'Etat indépendant des Comores. Cette proximité facilite le flux d'immigration clandestine en provenance des Comores, un des États les plus pauvres au monde. Les immigrés comoriens composent plus de 40% de la population du département (chiffre Insee pour 2015).

Le plus souvent arrivés sur de grandes barques de pêches traditionnelles, les kwassa-kwassa, les immigrés en provenance des Comores sont souvent victimes de passeurs peu scrupuleux. Les naufrages et les morts par noyade sont nombreux. Le bras de mer séparant Mayotte d'Anjouan est souvent qualifié de plus grand cimetière du monde

- Forte croissance démographique -

Mayotte comptait en septembre 2017 256.500 habitants, selon l'Insee. Le nombre d'habitants a doublé en l’espace de vingt ans. Cet archipel est le département français avec la plus forte croissance démographique, devant la Guyane. Mayotte est aussi le département le plus jeune de France: un Mahorais sur deux a moins de 17 ans (chiffres 2012 de l'Insee) et le nombre des naissance y a bondi de 45% entre 2013 et 2016.

La densité de population y est particulièrement élevée: avec 690 habitants au km2 en 2017, c'est la plus forte densité sur un territoire français après la région parisienne.

- Immigration et émigration -

Plus d'un adulte sur deux vivant à Mayotte n'y est pas né et la majeure partie de la population d'origine étrangère vient des Comores, une bonne part étant en situation irrégulière. Mais Mayotte est également une terre de forte émigration: 26% des natifs de Mayotte (résidant en France) vivent hors de leur département d'origine: généralement en métropole ou à La Réunion.

- Un lagon de 1.000 km2 -

Enserrée dans un lagon de 1.000 km2, le territoire de Mayotte a une superficie totale de 375 km2, répartie principalement en deux îles: Grande-Terre (363 km2) et Petite-Terre (11 km2). Le chef-lieu Mamoudzou est, sur Grande-Terre, la ville la plus peuplée avec plus de 71.000 habitants en 2017.

- Devenue le 101 département -

Surnommée "l'île aux parfums", devenue colonie française en 1843, Mayotte est la seule grande île de l'archipel des Comores à s'être prononcée pour un maintien dans la communauté française. Mayotte s'est séparée du reste des Comores en 1974, lors d'un référendum où les trois autres îles avaient choisi l'indépendance. En mars 2011, Mayotte est devenue le 101e département français après un référendum organisé en mars 2009.

- Une pauvreté relative -

Le taux d'illettrisme pour les 16 à 64 ans y dépasse les 40% (chiffre Insee 2012) et le taux de chômage y est supérieur à 25% (25,9% en 2017)

Le PIB par habitant de Mayotte reste très éloigné de celui des autres régions françaises: en 2012 il était de 7.940 euros, quatre fois moins que dans le reste de la France (31.100 euros/habitant) et deux fois et demi plus faible que dans les autres DOM (19.400 euros).

Mais Mayotte fait figure de riche face à ses voisins immédiats. Le PIB par habitant y est 13 fois plus important que celui des Comores et 23 fois supérieur à celui de Madagascar.

