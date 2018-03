C'est au terme d'une première journée de visite menée au pas de charge dans un contexte tendu que la ministre des outre-mer a rendu public une série de mesures "en matière de sécurité et de lutte contre l'immigration illégale"

Les premières annonces en matière de sécurité et de lutte contre l'immigration illégale #Mayotte pic.twitter.com/t8wtqJLOkf — Annick Girardin (@AnnickGirardin) 12 mars 2018

Ces annonces n'ont pas désamorcé la crise, ce qui est le reflet de cette premiere journée de visite. Annick Girardin et une délégation gouvernementale sont arrivées à Mayotte ce lundi matin 12 mars 2018 dans un climat de grande tension provoquée par près de quatre semaines de mécontentement, de grève, d'"île morte" et de blocages pour protester contre l'insécurité, l'immigration clandestine et les retards structurels dont souffrent le 101ème département français.

Accusée de ne totalement méconnaître la situation, la ministre n'était pas vraiement la bienvenue pour l'intersyndicale et les collectifs à l'origine du mouvement de protestation. Ils réclament la venue sur place du Premier ministre Edouard Philippe.

Tôt le matin des barrages ont été érigés en Grande Terre et en Petite Terre, un secteur jusqu'à présent épargné par les blocages. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour dégager un rond point donnant accès à l'aéroport. Dans le même temps, à l'appel de l'intersyndicale et des maires les écoles maternelles et primaires restaient fermées.

A son arrivée et fidèle à son habitude, la ministre est allée au contact.En provenance de l'aéroport, son convoi s'arrête à hauteur de manifestants. Dans les échanges il est question de "ras le bol", "d'insécurité innacceptable". La ministre a écouté et elle est repartie. Elle a ensuite fait la traversée entre la Petite Terre et la Grande Terre. Elle a dit vouloir "discuter avec tous les mahoraises et les mahorais qui le souhaitent" pour "pour renouer le dialogue et échanger sur l’avenir du territoire".

La recontre avec la population sur la place de la République à Mamoudzou a tourné court. Dans un contexte de visible inorganisation, la foule a refusé de dialoguer avec la ministre et a longuement sifflé. "Vous venez pourquoi ?", "vous n'apportez rien", "c'est le Premier ministre qu'on veut sont quelques unes des exclamations qui ont fusé. Aucune sono, ni aucune estrade n'ayant été prévues sur place, Annicki Girardin n'a pas pu répondre de façon audible. Quelques longues minutes plus tard, une grosse averse est venue au secours de la ministre et de sa délégation qui se sont repliés à l'intérieur des locaux du conseil départemental situés à proximité.

De retour en Petite Terre, la ministre a rencontré des élus. Elle s'est dit satisfaite de cet échange

Avec de nombreux maires, élus de terrain et parlementaires de #Mayotte, prêts à avancer et travailler avec l'État à co-construire un avenir durable pour le département. pic.twitter.com/w9SCNGscWk — Annick Girardin (@AnnickGirardin) 12 mars 2018

Pour sa part l'intersyndicale a refusé de rencontrer Annick Girardin.

La ministre des outre-mers est encore à Mayotte. Elle va essayer de rencontrer l'intersyndicale dans le courant de la journée. Les syndicalistes ont d'orès et déjoà lancé un appel à "la mobilisation de masse" ce mardi et ont demandé le maintien de la fermeture des écoles maternelles et élémentaires.

Pour rappel, le mouvement de protestation à Mayotte a trouvé un écho à La Réunion où les collectifs Résistance Mahoraise (Ré-Ma), Ré-Unir et le député de La Réunion Jean-Hugues Ratenon appellent à une mobilisation pour Mayotte le 24 mars prochain devant la préfecture de Saint-Denis.

