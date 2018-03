Un beau soleil ce mardi 13 mars 2018 mais des nuages et quelques averses sont à prévoir pour l'après-midi précise Météo France. voici le bulletin complet pour la journée

La journée est à nouveau ensoleillée dès le matin sur l'Ouest ou les cirques. Mais sur la moitié Est, les entrées maritimes prennent un peu de temps pour se dissiper, et quelques paquets nuageux porteurs de quelques averses trainent encore sur les côtes, ou la région du volcan au lever du jour.

Les nuages se développent doucement sur le relief en cours de journée, mais restent toutefois assez limités. Ainsi l'après-midi, ils occupent essentiellement les hauts de l'île, où quelques rares averses sont possibles. Du côté des cirques les éclaircies sont bien présentes, et le soleil toujours là sur les hauteurs du Piton des neiges. Les nuages sont un peu plus présents vers le volcan ou Takamaka. Vers le littoral, le temps est nuageux à l'Est entre Sainte Rose et St Philippe, mais le soleil domine ailleurs à la faveur de belles éclaircies.

Les températures maximales atteignent en journée les 30 à 32°C sur le littoral, 26 à 27°C dans les cirques et 22°C à la Plaine des Cafres.

L'alizé d'Est se renforce un peu plus. Les rafales avoisinent les 70 à 80 km/h sur le Sud sauvage, la région de St Pierre jusqu'à la Pointe au Sel l'après-midi, ainsi que sur le littoral Nord. Il souffle également sur les reliefs exposés et sur la région des Plaines. Les brises dominent de la Grande Chaloupe à l'Étang Salé.

La mer est agitée au vent, et forte sur les rivages Est et Sud-Est en raison d'une houle d'alizé autour de 2,5m.