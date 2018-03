À la suite des accidents survenus ces dernières semaines, Amaury de Saint-Quentin, préfet de La Réunion, appelle l'ensemble de la population à faire preuve de la plus grande prudence lors des activités de loisirs notamment aux abords des bassins naturels de baignade ou en rivière. Nous publions ces recommandations ci-dessous.

Soyez conscients de vos limites physiques

Les baignades en milieu naturel ont leur charme, mais elles demandent une plus grande vigilance. Tout d’abord, vérifiez que la zone n’est pas dangereuse et que la baignade n’est pas interdite.

Ne surestimez pas vos capacités physiques. Si vous vous sentez plus faible ou plus fatigué que d'habitude, n'allez pas vous baigner.

La consommation d'alcool altère la perception du risque ; il est donc déconseillé de consommer de l'alcool avant de pratiquer une activité de loisir, notamment la baignade.

Méfiez-vous des différences brutales de température

Fortes chaleurs et eau froide ne font pas toujours bon ménage : afin d’éviter tout choc thermique (ou hydrocution), rentrez progressivement dans l’eau après avoir été au soleil en vous aspergeant et évitez les longues expositions. Veillez à ne pas vous exposer excessivement avant la baignade et habituez votre corps à cette nouvelle température de manière progressive.

Surveillez toujours les enfants

En France, la noyade est la première cause de mortalité par accident de la vie courante chez les enfants de moins de 15 ans. Redoublez de prudence car les risques de noyades ou d’hydrocution et les accidents d’activités nautiques sont nombreux.

Les enfants doivent être accompagnés ou surveillés en permanence pendant la baignade et lorsqu’ils sont au bord de l’eau.

Quelles précautions prendre avant de se mettre à l’eau ?

Privilégiez les zones de baignade surveillées.

Vérifiez que la zone n’est pas dangereuse et que la baignade n’est pas interdite.

Assurez-vous que les conditions de baignade ne vont pas devenir dangereuses au cours de la journée. Consultez régulièrement les bulletins météo.

Ne quittez jamais des yeux vos enfants quand ils jouent au bord de l’eau.

Prévenez vos proches lorsque vous allez vous baigner.

Ne vous baignez jamais si vous ressentez le moindre frisson ou trouble physique.

Quelles précautions prendre pour se baigner ?

Rentrez progressivement dans l’eau.

Ne laissez jamais vos enfants seuls dans l’eau.

Baignez-vous en même temps qu’eux et ne les perdez jamais de vue.

Équipez vos enfants de maillots de bain à flotteurs et de brassards.

Ne surestimez pas votre niveau de natation et souvenez-vous qu’il est plus difficile de nager en milieu naturel (mer, lac, rivière) qu’en piscine.