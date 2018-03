La journée du mercredi 14 mars sera marquée par un temps de saison fraîche malgré des températures proches des normales saisonnières, indique Météo France. Voici le bulletin détaillé

Un vrai temps de saison fraîche malgré des températures de saison.

Le flux rapide restant orienté au secteur Est, le département se retrouve coupé en deux. Sur l'Est, les paquets nuageux venant de l'Océan deviennent beaucoup plus nombreux et engendrent un ciel bien nuageux. La masse d'air étant plus humide, les averses se déclenchent du littoral jusqu'aux hauteurs en passant par les pentes du Volcan et vers Saint-Benoit.

Sur l'Ouest, après une matinée correcte, les pentes ont tendance à s'ennuager vers les régions de Saint-Gilles, le Port et l'Etang-Salé. Au fil des heures, la masse nuageuse glisse vers le littoral puis sur l'Océan. Des averses se déclenchent mais elles ne sont pas très marquées. La région de Saint-Pierre connait un bel ensoleillement.

L'alizé de secteur Est est bien présent, les rafales avoisinent les 70 à 80 km/h sur le Sud sauvage et jusqu'à la région de St Pierre, ainsi que sur le littoral Nord. Avec quelques km/h en moins, il souffle également sur le relief exposé et sur la région des Plaines.

A l'abri du vent, les brises dominent de la Grande Chaloupe à la Pointe au Sel.

La mer est agitée à forte au vent, et forte sur les rivages Est et Sud-Est en raison d'une houle d'alizé autour de 2,5 m.