Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 2 heures

Ce mardi 13mars 2018, une convention a été signée entre les services pénitentiaires et la direction du Pôle emploi Réunion. Cette collaboration a pour but de préparer la réinsertion dans la vie active des détenus pendant la période de détention et ainsi lutter contre les risques de récidive. Nous publions ci-après le communiqué du Pôle emploi :

