BONJOUR. Voici les titres développés ce jeudi 15 mars 2018 :



- Dépression - Le vent souffle déjà sur La Réunion - Le système est à 750 km de l'île

- Du désintérêt des Réunionnais pour Mayotte

- Les rugbymen en photos

- Journée nationale de mobilisation : les retraités réunionnais descendent dans la rue

- C'est la dixième édition : les électropicales c'est pour bientôt

- Météo France la di, i koné pa ankor si la fé : Paquets nuageux et averses

À 4 heures ce jeudi 15 mars 2018 la dépression tropicale se trouvait à 705 km au nord de côtes de La Réunion. Située par les points 14.6 sud et 54.4 est, elle se dirige vers le sud-ouest à 13 km/h et se rapproche donc un peu plus du nord-ouest de Madagascar. La dépression se renforce et devrait atteindre le stade de tempête tropicale modérée dans les prochaines heures. Elle sera alors baptisée Eliakim. Selon Météo France, la dépression devrait passer au plus près de La Réunion dans la journée de lundi. L'île va continuer à être impactée par les vents forts et les pluies produits par la dépression, une dégradation du temps étant attendue pour la fin de la semaine. Toujours selon ces prévisions c'est Madagascar qui devrait subir le gros du système

Depuis près d'un mois, le département de Mayotte est secoué par une grève générale. Les Mahorais montent au créneau contre l'insécurité et déplorent un manque d'intérêt de la part de l'État. Difficile de les blâmer lorsque l'on voit la visite éclair de la ministre des Outre-Mer, manifestement peu organisée et expédiée à vitesse grand V. Mais la question se pose : les Réunionnais s'intéressent t-ils à cette tension située pas si loin de chez eux ? Selon vos avis et commentaires, pas tant que ça.

Du 13 au 17 mars 2018, des légendes du rugby sont à La Réunion pour la bonne cause. Abdelatif Benazzi, Christophe Lamaison, Joël Jutge, Olivier Brouzet ou encore Fabien Pelous ont accepté de s'investir et de lever des fonds pour l'association "Ti Prince Marmailles" qui oeuvre contre le concert chez les enfants. Ce mercredi 14 mars, les portif étaient au terrain de rugby près de l'Étang Saint-Paul. Découvrez leur entraînement en images.

Ce jeudi 15 mars 2018, les retraités descendent dans la rue. Les organisations syndicales seront reçues à 8 heures en préfecture et remettront une motion. A l'appel de neuf organisations syndicales, les retraités se rassembleront vers 10 heures devant la préfecture. Ce rassemblement entre dans le cadre de la journée nationale d'action des retraités contre "les décisions du gouvernement qui ont fragilisé la situation d'une population déjà précaire" soulignent les syndicats. La baisse de leur pouvoir d'achat, l'augmentation de la CSG, et "la casse du système de retraite par répartition" font notamment partie des sujets de mécontentement.

Du 2 au 5 mai 2018, Saint-Denis et les Brisants à Saint-Gilles accueilleront la 10ème édition des Électropicales. Pour cette édition spéciale anniversaire, 40 artistes internationaux seront en spectacle. Les concerts auront lieu sur des scènes insolites. L'ancien Hôtel de Ville, La Cité des arts et le Sauvage aux Brisants recevront les spectacles. Au programme, des artistes d'influence disco électro et techno, mais aussi un label "nuits sonores" et une résidence artistique de 10 jours (Photo archives)

Pour ce jeudi 15 mars 2018, quelques averses sont à prévoir sur les hauteurs de l'île, tandis que le littoral bénéficie d'un bel ensoleillement.