Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 16 heures

Anon War Ansanmb et une nouvelle plateforme qui a pour but de favoriser le co-voyage et donc le déplacement des personnes déficientes visuelles et non-voyantes. Le projet, qui est à mettre à l'actif de l'association Ny About, permettra notamment aux personnes souffrant de handicap de participer à des événements culturels, comme le concert de Désiré François, ex leader du groupe Cassya, prévu pour le vendredi 16 mars 2018 au nouveau Kerveguen à Saint-Pierre

