Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 24 minutes

À 4 heures ce jeudi 15 mars 2018 la dépression tropicale se trouvait à 705 km au nord de côtes de La Réunion. Située par les points 14.6 sud et 54.4 est, elle se dirige vers le sud-ouest à 13 km/h et se rapproche donc un peu plus du nord-ouest de Madagascar. La dépression se renforce et devrait atteindre le stade de tempête tropicale modérée dans les prochaines heures. Elle sera alors baptisée Eliakim. Selon Météo France, la dépression devrait passer au plus près de La Réunion dans la journée de lundi. L'île va continuer à être impactée par les vents forts et les pluies produits par la dépression, une dégradation du temps étant attendue pour la fin de la semaine. Toujours selon ces prévisions c'est Madagascar qui devrait subir le gros du système (Photo https://www.mtotec.com)

À 4 heures ce jeudi 15 mars 2018 la dépression tropicale se trouvait à 705 km au nord de côtes de La Réunion. Située par les points 14.6 sud et 54.4 est, elle se dirige vers le sud-ouest à 13 km/h et se rapproche donc un peu plus du nord-ouest de Madagascar. La dépression se renforce et devrait atteindre le stade de tempête tropicale modérée dans les prochaines heures. Elle sera alors baptisée Eliakim. Selon Météo France, la dépression devrait passer au plus près de La Réunion dans la journée de lundi. L'île va continuer à être impactée par les vents forts et les pluies produits par la dépression, une dégradation du temps étant attendue pour la fin de la semaine. Toujours selon ces prévisions c'est Madagascar qui devrait subir le gros du système (Photo https://www.mtotec.com)