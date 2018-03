Monsieur Lauret, une seule chose intéressante dans votre courrier : vous estimez que les chiffres publiés par Monsieur CADET devraient être soumis à une contradiction scientifique. Si vous souhaitiez être pertinent, je me permets de vous dire que vous auriez dû vous attacher à cela mais vous en êtes bien incapables, à prori, ou pas... Démontrez-le ou faîtes le démontrer. Au lieu de casser ces chiffres, vous usez d'un panel d'arguments loin justement du scientifique, proche par contre du " roulage de carri sous d'riz " lorsqu'on ne peut contre-argumenter sur le coeur du sujet, c'est à dire les chiffres avancés (Photo d'illustration)

Vous évoquez :

- L'ambiance meeting (chacun ses goûts en matière d’ambiance.).

- Une menace qui serait brandie sans arguments (ll y a les chiffres justement.).

- Le chômage des jeunes expliqué par le seul facteur préférence métropolitaine (c’est bien de reconnaître que c’est un facteur, personne n’a dit que c’était le seul. Il ne tient qu’à vous de vous attaquer aux autres facteurs.).

- Le colonialisme serait aujourd’hui le capitalisme (vous avez déjà entendu parler du néo-colonialisme ? Ne serait-ce pas vous qui pour le coup expliqueriez tous les problèmes par le capitalisme ? Votre capitalisme semble faire un tri de couleur au moment de lancer sa machine, l’adoucissant s’appelle le néo-colonialisme. Votre capitalisme paie mieux les hommes que les femmes, l’adoucissant s’appelle le sexisme. Feindre de ne pas le voir s’appelle le négationnisme.).

- C’est aux réunionnais de changer de posture (d’accord avec vous, c’est précisément ce que les chiffres de monsieur CADET pourraient amener, pas votre courage consistant à étouffer l’oiseau dans l’œuf)

- Les dérapages de la salle (d’accord avec vous mais cela ne diminue pas l’ampleur des chiffres.).

- Le programme politique attendu pour le soumettre au vote des réunionnais (peut être, ou pas, et pourquoi pas ?).

- Le danger du communautarisme (15% de la population vivant majoritairement sur la côte ouest pratiquant très majoritairement le monolinguisme contre 85% composé de 5 branches ethniques cohabitant harmonieusement, je vous laisse deviner où sont les potentielles dérives communautaires.).

- La nécessité pour le réunionnais à continuer à se métisser (une composante de la population ayant une croissance bien plus importante que les autres, est-cela le métissage ? Vous souhaitez peut-être laver plus blanc que blanc ? Vous semblez en connaître un rayon en matière de lavage…).

Pour conclure, je dirais que votre tribune vire dans le " tone policing ", tendant à détourner les faits, décrédibiliser le message sans s’attaquer à son cœur : les chiffres. Cette pratique est très courante pour anéantir toute tentative d’émancipation justifiée par des faits, des chiffres. Pourquoi ? Chacun jugera en son âme et conscience. Nul besoin de faiseurs d’opinions sans arguments si ce n’est des citations empruntées ici ou là pour faire " genre ". Au final, ça fait kitch… À mon humble avis.

Concernant les chiffres, je n’ai pas la base de données de M. Cadet. Mais je serais ravi d’avoir vos chiffres contradictoires sur ceux de M. Cadet et sur les faits que je vais énumérer :

- Génocide par substitution: Césaire parlait en son temps de génocide par substitution. Par un panel de mesures pseudo-légales, on dégage le réunionnais pour faire place au métropolitain. Entre 1946 et 1999, le nombre de non-natifs (presque 100% métropolitains) est passé de 5450 à 98023, il a été multiplié par 18. Dans le même temps, la population native ne progressait que de 13% (Source: Franck Temporal). Aujourd'hui, les non-natifs représentent environ 120000 personnes. Elles pourraient être 300000 en 2070. Ce processus de remplacement n'est pas sans rappeler le sort des kanaks ou des amérindiens.

- Préférence métropolitaine: Aujourd'hui le processus tourne à fond les ballons bien aidé par le Cnarm. Une masse mais aussi les plus brillants s'en vont. Résultat, chiffres de l'lnsee vérifiables: 70% de cadres de l'île sont natifs de la métropole et nos jeunes diplômés ont le choix entre être sous employé ici ou là bas. Les secteurs de la justice et du journalisme sont édifiants: 94% et 85% de non-natifs.

- Gentrification (source Wiki!!!): phénomène urbain par lequel des personnes plus aisées s'approprient un espace initialement occupé par des habitants ou usagers moins favorisés, transformant ainsi le profil économique et social du quartier au profit exclusif d'une couche sociale supérieure.

A La Réunion, ce processus est doublé d'une touche "ethnique", le métropolitain devenant majoritaire dans certains espaces alors qu'il représente 15% de la population sur l'ensemble du territoire. Saint-gilles est particulièrement représentatif de ce phénomène avec les anciens habitants du chemin Lacroix qui ont été délogés dans les années 80. Ceux qui sont encore saint gillois sont établis à Carosse mais tendent à être dégagés comme engloutis par une vague qui monte du centre ville et une autre qui descend de Rocquefeuil.

Ce phénomène plus que trentenaire a pu passer inaperçu. Il est visible en vitesse accéléré à Saint Leu et Terre Sainte. D'autres poches attractives se dessinent un peu partout sur la côte ouest/sud conduisant progressivement le réunionnais à être minoritaire dans certains quartiers alors qu'il représente 85% de la population sur l'ensemble du territoire.

Christopher Moltisanti