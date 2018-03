Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 14 minutes

BONJOUR. Voici les titres développés ce vendredi 16 mars 2018



- Eliakim est à 730 km de La Réunion - Des fortes pluies à venir, mais pas autant que pour Dumazile

- World Surf League Award : Johanne Defay récompensée au gala du surf mondial

- "Le record, c'est 23 naissances en 12 heures" - A Mayotte, "la plus grande maternité de France" sous tension

- Tribune libre du groupe de dialogue interreligieux : à propos du recteur et des signes religieux

- Elles pourront dispenser des formations en exclusivité : un nouveau label de qualité pour les écoles de conduite

- Météo France la di, i koné pa ankor si la fé - Un temps agréable dans l'Ouest, grisailles et averses dans l'Est

BONJOUR. Voici les titres développés ce vendredi 16 mars 2018



- Eliakim est à 730 km de La Réunion - Des fortes pluies à venir, mais pas autant que pour Dumazile

- World Surf League Award : Johanne Defay récompensée au gala du surf mondial

- "Le record, c'est 23 naissances en 12 heures" - A Mayotte, "la plus grande maternité de France" sous tension

- Tribune libre du groupe de dialogue interreligieux : à propos du recteur et des signes religieux

- Elles pourront dispenser des formations en exclusivité : un nouveau label de qualité pour les écoles de conduite

- Météo France la di, i koné pa ankor si la fé - Un temps agréable dans l'Ouest, grisailles et averses dans l'Est