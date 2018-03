[EN APPROCHE]



Avant l'arrivée d'Eliakim, certains habitants quittent leur maison inondée. Le tout, avec le sourire :



#HappeningNow

#Eliakim 🌀 is coming.

Wilson ( on the right) and his family had to leave their flooded home to take shelter in the city#Madagascar pic.twitter.com/5Q0PS3z0aX