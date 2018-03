La septième perturbation tropicale de la saison dans le bassin a donc été baptisée de jeudi 15 mars Eliakim. Après avoir été influencée par Ava, Berguitta ou encore tout récemment Dumazile, La Réunion va connaître un nouvel épisode pluvieux. Point notable selon Jacques Ecormier, chef prévisionniste à Météo-France : "des fortes pluies du niveau de celles qu'on a connu pendant Dumazile sont d'ores et déjà exclues". Reste que le système Eliakim devrait toutefois bien arrosé le département.



Pour les prévisionnistes de Météo-France, Eliakim devrait transiter lundi au plus près de nos côtes à près de 400 kilomètres. Une incertitude reste toutefois grande selon Jacques Ecormier : savoir dans quel état le système ressortira en mer. Chose certaine la Grande île sera elle bien impactée.



D'après le dernier bulletin du Centre météorologique régional spécialisé, Eliakim pourrait toucher terre sur la côte Nord-Est de Madagascar, dans la région de Masoala et de l'île Sainte-Marie, au stade de cyclone tropical.



- Madagascar sérieusement menacée -



Depuis ce jeudi 15 mars à 9 heures, les services météorologiques malgaches ont déclenché l'alerte cyclone jaune pour une grande partie du Nord et Nord-Est de l'île, et l'alerte cyclone verte pour le centre et le centre Est. Les habitants des régions concernées par l'alerte jaune sont invités à se mettre à l'abris :





Si le météore est pour le moment encore très large, 1.500 kilomètres lors de sa formation, il devrait rétrécir de taille avec son intensification. La menace est très sérieuse pour la Grande île. Les vigilances fortes pluies, vents forts et forte houle de niveau rouge ont été déclenché par Météo Madagascar ce jeudi.





Sur place, la population malgache comme déjà à s'activer pour protéger les lieux d'habitations. Les cours seront suspendus ce vendredi dans plusieurs régions menacées.

#HappeningNow

In Ankoalabe Antalaha, Richard and some friends brought sand bags from the beach to protect the roof of his shop against #Eliakim 🌪.#Madagascar pic.twitter.com/sWAio0McBk