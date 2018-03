La phase de formulation des voeux pour l'accès aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur a été clôturée ce mercredi 14 mars 2018 à 2 heures du matin dans l'académie de La Réunion. Sur l'île, 14 152 candidats se sont inscrits sur la plate-forme Parcoursup. Nous publions le communiqué du rectorat ci-dessous.

Les candidats qui ont émis au moins un vœu ont jusqu’au 31 mars inclus pour compléter leurs dossiers sur Parcoursup et confirmer leurs voeux. Les données présentées dans ce communiqué sont donc provisoires et seront mises à jour après cette date.



Sur la base des tendances de cette première phase, on constate que les futurs étudiants se sont saisis en nombre de la nouvelle plateforme Parcoursup : dans l’académie de La Réunion, 14 152 candidats inscrits ont formulé au moins un vœu pour cette session 2018, dont 11 141 en classe de terminale, 1 895 étudiants en réorientation, et 1 116 candidats dans une autre situation (non scolarisés, candidats inscrits à l’étranger…), soit une hausse de 12 % par rapport à 2017. Ces chiffres sont cohérents avec la hausse démographique que connaît actuellement l’enseignement supérieur.



Le meilleur accompagnement des élèves de terminale dans la construction de leur projet individuel (deux semaines de l’orientation, un deuxième professeur principal par classe de terminale, formation de tous les professeurs principaux et psychologues de l’Éducation nationale de l’académie) se traduit par la progression du pourcentage de lycéens de l’académie ayant formulé au moins un vœu d’études : 90,8 % cette année contre 87,2 % en 2017.



Nationalement, ce sont un peu plus de 7 millions de vœux qui ont été enregistrés sur Parcoursup, soit une hausse de 6,8 % par rapport à 2017. Le nombre moyen de vœux par candidat s’établit quant à lui à 7,9 vœux par candidat.

Le ministère a engagé un travail d’analyse approfondie des données, ce qui lui permettra de livrer un état plus détaillé de la situation dans les prochains jours. La mobilisation collective d’accompagnement de la loi Orientation et réussite des étudiants (ORE) afin de préparer la rentrée 2018 se poursuit dans les lycées, les établissements d’enseignement supérieur et les rectorats.