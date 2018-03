La surfeuse réunionnaise Johanne Defay a reçu jeudi 8 mars 2017 à Coolangatta (Australie) lors des World Surf League Awards son trophée le trophée décerné à la gagnante du circuit qualificatif sur lequel elle a signé, en 2017, deux succès à Newcastle et Port Stephens. La Tahitienne Vahine Fierro a aussi été mise à l'honneur. (photo WSL)

Avant d'ouvrir la nouvelle saison, le surf mondial a soldé la précédente. C'est lors du traditionnel gala des World Surf League Awards, que les meilleurs athlètes de 2017 -mis sur leur 31 pour l'occasion- ont reçu respectivement leur prix.



Johanne Defay, licenciée à La Réunion depuis 2001 et déjà récompensée du prix de la meilleure manoeuvre la saison passée, s'est vue remettre le trophée du World Qualifying Series (WQS). Le circuit de qualification du championnat du monde de surf qui permet d'atteindre le World Championship Tour (WCT) rassemblant 17 meilleures surfeuses professionnelles.



Une autre française, la jeune tahitienne Vahine Fierro a elle reçu son trophée de championne du monde junior, glanée début janvier 2018 à Kiama.



- Une première étape en demi-teinte pour Defay -

Pour la première étape du Championship Tour 2018 à Snapper Rocks, Johanne Defay a expérimentée à ses dépens le nouveau format de compétition. La Réunionnaise a, en effet, été éliminée au troisième round du Roxy Pro Gold Coast. Un tour non éliminatoire auparavant et suivi d'un quatrième tour faisant office de repêchage, aujourd'hui supprimé. Désormais, les deux premières de chaque série du troisième tour se qualifient directement pour les quarts de finale et la troisième surfeuse est éliminée. La place de Johanne Defay face à Sally Fitzgibbons et Keely Andrew.







Prochain arrêt : Bells Beach en Australie pour la Rip Curl Women's Pro.



