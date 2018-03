Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 48 minutes

Jean-Hugues Ratenon, député de la France insoumise, a rencontré le commandant de groupement de la gendarmerie à la caserne Vérines ce vendredi 16 mars 2018. Cette rencontre fait suite à la protestation d'un collectif d'une quarantaine de gendarmes aux côtés de leur avocat le 12 mars dernier. Les militaires dénonçaient une inégalité de traitement dans les mutations et dans l'attribution des bénéfices de campagne entre gendarmes métropolitains et ultramarins. Le député prévoit de porter jusqu'au ministère de l'Intérieur les revendications des gendarmes réunionnais et ultramarins. Il se dit prêt à tout faire pour que la loi soit appliquée.

