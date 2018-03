Voici l'agenda des principaux évènements sportifs du week-end :

Football: 1ère journée de D1

C'est la reprise pour la D1 régionale avec une première journée de championnat programmée ce dimanche à 16h00:

Ss Jeanne D'Arc - As Ste Suzanne

Ocsa Leopards - Aj Petite Ile

La Capricorne - St Pauloise Fc

Us Ste Marie - St Louisienne

A.F St Louis - St Denis Fc

La Tamponnaise - Js St Pierroise

La rencontre As Excelsior - As Marsouins a été avancée au samedi soir à 20h00.

Basketball: Quarts de finale

On jouera ce week end les quarts de fianle de la coupe de la Réunion.

Côté masculin, 3 rencontres sont programmées:

Tampon BB4 – COM1, vendredi à 20h30

St Paul – St André, samedi 20h30

St Pierre – Tampon BB1, samedi 20h30

La rencontre entre le BCD2 et Ste Marie2 est reportée.

Côté féminin, suite au forfait de Ste Marie, 3 rencontres sont également programmées samedi à 18h30:

BCD2 – St Leu

Aiglons d'orient – St Pierre2

COM – BCD

Handball: 20ème journée de championnat

La 20ème journée de championnat masculin de 1ère division est programmée ce vendredi soir à 21h15:

Joinville – Possession

Port – St Pierre

St Gilles – Bois de Nèfles

Cressonnière – HBCED

Lasours – Tampon

JSB – Chateau Morange

Côté féminin, on jouera également la 20ème journée de championnat, samedi à partir de 19h00:

St Joseph – St Pierre

St Denis – Bois de Nefles

St Louis – JSB

Tampon – St Leu

Port - Saline

Volleyball: 18ème journée de régionale 1 féminine

La 18ème journée de R1F est programmée pour ce samedi à partir de 18h00:

St Pierre – St André

VB2CO – St Leu

Aigles blancs – Ste Marie

TGV - SDOVB

Rugby: 2ème journée honneur

La 2ème jurnée du championnat Honneur aura lieu ce samedi après midi:

JSB Rugby - St Pierre à 16h30

XV Dionysien - Le Port à 16h30

SC Chaudron - St Gilles à 19h00

Le Tampon sera au repos ce week end.

Course à pied:

Trail: Caldeira trail

L’association Réunion Demain organise ce samedi la 7eme édition du caldeira Trail, avec deux courses: la grande Caldeira, 65km (2300mD+,3800mD-) et la petite Caldeira, 47km (1700mD+, 3400mD-). Le départ des courses sera donné à Bourg Murat, au niveau des grands kiosques à 5h du matin pour le 65 km et le 47 km. L’arrivée se fera à St Philippe au niveau du stade de football derrière le gymnase.

Ce premier trail long de la saison affiche complet! Ils seront donc près de 500 coureurs sur les 65km et 175 sur les 47km.

Course à pied: 10km nocturnes de St Jo

Le COSSJ organise ses 10km nocturnes samedi soir à St Jseph. Plus de 500 coureurs sont attendus à 20h00 devant la mairie de la ville. Le parcours se fera en une boucle de 10 km traversant la ville d'Est en Ouest via le centre ville, le quartier des Goyaves, le Butor, La Cayenne, Lenepveu.

Course à pied: 10km de l'ADH

L'ADH organise ses 10km ce dimanche entre le stade du Plate et le gymnase de la Chaloupe, dans les hauts de St Leu. Le départ sera donné à 7h00. Les coureurs emprunteront la D3 jusqu'à la Chaloupe.

VTT: 4ème manche de XC

La 4ème manche de la coupe de la Réunion de VTT cross country est programmée ce dimanche à Piton Ste Rose, organisée par l'ACPR. Elle se déroulera sur une boucle de 3km à parcourir plusieurs fois selon les catégories. Les jeunes débuteront à 8h00 après une reconnaissance du tracé, suivis à 9h00 par les féminines et les adolescents, puis à 10h30 avec la course élite.

BMX: 2ème manche de la phase finale

La 2ème manche de la phase finale de la coupe régionale de BMX se déroulera sur la piste de Champ Fleuri ce dimanche à partir de 8h00. La journée commencera par les essais à 8h30 puis le début de la compétition à 10h00. Les finales sont programmées pour 14h30.

Karaté: Championnat régional combat

La Ligue de Karaté organise un championnat de la Réunion combats ce dimanche de 08h00 à 16h00 au Dojo Régional. Près de 150 participants des catégories poussines à séniors sont attendues pour cette journée. Ce championnat est qualificatif pour le championnat de France.

Escalade: Championnat régional difficulté

Ce dimanche se déroulera pour la 17 ème année consécutive, le Championnat Régional d’escalade de difficulté au gymnase Narcisse à la Possession. La difficulté est la discipline historique de l’escalade (début des années 90). 61 grimpeurs se sont donnés rendez-vous pour s’affronter sur les nouvelles voies concoctées par le chef ouvreur Vincent Etchar, et toute son équipe. Un Challenge de difficulté Benjamins a été mis en place en parallèle de ce championnat, pour permettre aux meilleurs grimpeurs benjamins de s’habituer au format des compétitions officielles. Ils seront 17 jeunes compétiteurs.

Cette compétition, organisée par la Ligue Réunion de la montagne et de l’escalade et le club Montagne Réunion, constitue une étape importante dans le parcours sportif des grimpeurs Réunionnais. En effet, elle est qualificative pour la sélection régionale, qui permettra de participer aux Championnats de France jeunes de difficulté à Tournefeuille les 02 et 03 juin 2018.

Rugby: Tournoi de l'AROI féminines

L'Association Rugby Océan Indien organise le Tournoi de l'AROI Féminines ce samedi de 18h30 à 21h au Stade Abbe Dattas. Quatre sélections seront présentes: Maurice-Madagascar-Réunion et les Barbarians (Mayotte,Rodrigue,Réunion). Les matchs seront de 2 x 7 mn.

18h00: RUN – MAU

18h20: MADA – BARBARIANS

19h00: RUN – BARBARIANS

19h20: MAU – MADA

20h00: MAU – BARBARIANS

20h20: RUN - MADA

Beachtennis: Open International des Brisants

L'Open Intrnational des Brisants, ITF 15000$, réunit cette fin de semaine les joueuses et joueurs du monde entier, à St Gilles. Loisirs, jeunes, simples et mixtes seront au programme. Plus de 600 matches sont prévus sur 5 jours.

Ce vendredi, sont programmées les qualifications et des rencontres du tableau principal pour les doubles hommes et femmes. Toute la programmation est disponible ici.