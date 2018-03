Orange présentait le 15 mars au Smartstore de Saint Denis et à la boutique Orange de Saint Pierre, en avant-première, le dernier né de la gamme Samsung les Galaxy S9 et S9+ Le Samsung Galaxy S9 et le Samsung Galaxy S9+ sont disponibles dans toutes les boutiques Orange de l'île en couleur : noir carbone, bleu corail, ultra Violet (uniquement au Smartstore de Saint Denis). au prix métropole de 859? pour le S9, et 959? pour le S9+. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'opérateur

L’appareil photo réinventé

Avec les Galaxy S9 et S9+, Samsung a conçu le photophone ultime, dont le fonctionnement est inspiré de celui de l’oeil humain, pour des performances exceptionnelles. Ils sont ainsi équipés d’un module photo ultra-lumineux, pour des clichés réussis même en basse lumière. Grâce à son optique dorsale à ouverture variable f/1.5 – f/2.4 dont le diaphragme mécanique s’adapte automatiquement aux conditions de luminosité, ils sont parfaitement à l’aise dans toutes les circonstances, de jour comme de nuit.

La vidéo constitue une autre évolution majeure apportée par les Galaxy S9 et S9+, puisqu’ils peuvent filmer au ralenti à la cadence de 960 images par seconde. Ils permettent donc de décomposer et de saisir tous les mouvements, même les plus rapides. Le mode Super ralenti automatique détecte même quand lancer le ralenti, jusqu’à 20 fois pendant l’enregistrement pour des vidéos toujours impressionnantes. Il ne reste plus qu’à ajouter une musique à la vidéo avant de la partager sur les réseaux sociaux.

Le second module photo dorsal du Galaxy S9+, dont le zoom optique x2 et la stabilisation optique garantissent des gros plans nets et des vidéos stables. Le mode Mise au point en direct, hérité du Galaxy Note8, offre la possibilité d’ajouter et de contrôler l’intensité de la profondeur de champ pendant et après la prise de vue. Les portraits sont ainsi sublimés et mettent en valeur le sujet en floutant l’arrière-plan.

Un smartphone à votre image

Les Galaxy S9 et S9+ embarquent une fonctionnalité nouvelle, Emoji RA, qui s’appuie sur la reconnaissance faciale pour créer en quelques secondes un portrait ludique de l’utilisateur, qu’il pourra ensuite partager sous forme de photo, de vidéo ou de GIF animé à son effigie.

L’intelligence embarquée dans les S9 et S9+ permet en effet de scanner un visage pour créer un modèle 3D reproduisant nos expressions les plus caractéristiques. Il est alors possible de choisir parmi 18 GIF animés générés automatiquement, pour communiquer avec ses proches de manière personnalisée, quels que soient la marque ou le modèle de leur smartphone.

