L'académie de de La Réunion dispose de 600 places supplémentaires dans l'enseignement supérieur pour la rentrée 2018. Les capacités d'accueil en première année de licence ont été augmentés de 508 places, s'y ajouteront 92 places supplémentaires en BTS. Les futurs étudiants ont jusqu'au 31 mars pour formuler leurs voeux sur la plateforme Parcoursup.

Comme annoncé par Frédérique Vidal, ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, 19 000 places supplémentaires– sur les 22 000 créations prévues pour la rentrée 2018 – sont d’ores et déjà identifiées et financées pour accueillir davantage d’étudiants dans les formations de 1er cycle de l’enseignement supérieur à la rentrée. À ce titre, le Gouvernement a réparti 25 millions d’euros supplémentaires pour 2018.



Sur le quinquennat, ce sont 500 millions d’euros qui sont prévus pour accompagner l’arrivée des étudiants supplémentaires. Dans l’académie de La Réunion, environ 700 nouveaux bacheliers sont attendus à la rentrée prochaine et environ la moitié d’entre eux devrait opter pour une licence.



Le rectorat a travaillé de manière très étroite avec l’université pour identifier les filières qui nécessiteraient des places supplémentaires, afin de permettre l’accueil des nouveaux entrants : les capacités d’accueil en première année ont été augmentés de 508 places pour la rentrée 2018. S’y ajouteront 92 places supplémentaires en BTS.



- 480 places en licence -

Au total, ce sont donc 600 places supplémentaires qui sont créées : 480 sont en licence (notamment + 150 places en STAPS, + 200 places en PACES) et 148 places pour de nouvelles formations (28 places pour le nouveau DUT Techniques de commercialisation et 120 places pour la licence Sciences pour la santé).

Il s’agit d’une première étape. La préparation de la rentrée universitaire va se poursuivre dans les mois à venir et le dialogue entre le rectorat et l’université se prolongera pour faire coïncider au mieux l’offre de formation avec la demande des futurs étudiants, qui ont maintenant jusqu’au 31 mars pour argumenter leurs vœux sur la plate-forme Parcoursup, à travers la rédaction d’un CV et d’une lettre de motivation. Cet exercice est essentiel, dans le cas notamment où certains d’entre eux n’obtiendraient pas de vœux validés, afin de leur permettre de recevoir une proposition en cohérence avec leur projet.

