Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de La Réunion (SDIS 974) indique sa mobilisation en cas d'évènement météorologique dangereux liés à la tempête tropicale Eliakim dans les jours à venir. Les moyens mobilisables, déclinaisons du Plan ORSEC " cyclone ", seront identiques à ceux mis en oeuvre pour le cyclone Dumazile à savoir 430 sapeurs-pompiers répartis sur l'ensemble du département afin d'assurer le interventions de secours à la population et de protection des biens et de l'environnement. Nous publions ci-après le communiqué du SDIS 974.

Le centre de traitement de l’alerte 18 et le Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours (CTA-CODIS) sera renforcé.

Premier maillon de la chaine de secours, chargé de réceptionner des appels d’urgence 18 et de déclencher les moyens sur le terrain en coopération avec les autres services (Police, SAMU,...). Le CTA- CODIS verra son effectif doublé. 20 sapeurs-pompiers seront ainsi mobilisés dont 14 opérateurs pour la réception des appels et 1 officier de santé pour définir la notion de gravité de chaque intervention de secours à personne.

Les 28 centres d’incendie et de secours renforceront les effectifs et le matériel.

250 sapeurs-pompiers de garde (+10%) seront mobilisés.

Les centres de secours de Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-Pierre et Saint-Benoît disposeront de deux camions tout terrain et de 2 véhicules de transport de personnes pour les évacuations éventuelles. Les autres centres de secours disposeront d’un camion tout terrain.

Pour faire face au risque d’isolement de certains secteurs, des postes de secours avancés seront mis en place et animés par 24 sapeurs-pompiers dont des infirmiers sapeurs-pompiers : Cilaos (Ilet à cordes, Petit Serré), Salazie (Grand Ilet, Hell-Bourg), Saint-Louis (Les Makes). Les Détachements d’Intervention Cyclone (DIC) seront renforcés.

Quatre équipes composées de 20 sapeurs-pompiers seront positionnées aux centres de secours de Saint- Denis, Saint-Benoit, de Saint-Leu et le Tampon dès 20h en plus des équipes de gardes. Elles seront chargées de secourir et de transporter des personnes en situation de détresse : maison inondée, naufragés de la route,etc.

Chaque DIC est composé de deux camions et d’un véhicule léger tout terrain. Les 5 DIC pourront être déplacés en fonction de l’évolution de la situation.

Les unités opérationnelles spécialisées seront positionnées sur le terrain pour couvrir différents risques et regrouperont 34 sapeurs-pompiers spécialistes.

L’unité sauvetage-déblaiement et cynotechnique (maîtres-chiens) à Saint-Denis : glissement de terrain, effondrement de structure, personne ensevelie.

L’unité nautique à Sainte-Suzanne et Saint-Leu : noyade, personne emportée par les eaux.Le Groupe de Reconnaissance et d’Intervention en Milieux Périlleux (GRIMP) à La Possession : personne en hauteur, en excavation, sécurisation diverses.

Enfin, durant cette période, le SDIS 974 rappelle la population à la plus grande vigilance :

- limitez vos déplacements,

- évitez-les sorties en montagne et en mer,

- limitez les baignades en mer, en bassins et en rivières,

- ne vous approchez pas du rivage,

- ne tentez pas de traverser les radiers submergés.

En cas d’urgence faites le 18 ou le 112

www.ipreunion.com