Le délai de livraison des colis sur notre département est un problème récurrent souvent pointé du doigt. À La Réunion, un colis commandé en métropole peut mettre près de deux semaines après son arrivée sur le sol réunionnais pour être livré chez son destinataire Récemment, un internaute a même lancé une pétition pour dire stop aux " abus de la poste et de la douane". Pour tenter de faire la lumière sur ces délais de livraison, la poste et la douane ont été interrogées.

Pour comprendre la lenteur des livraisons de colis, prenons l’exemple, réel, d’un colis arrivé à La Réunion le 22 février. Sur le site de suivi en ligne de Colissimo, le colis est resté plusieurs jours sous le statut "en cours de dédouanement". C’est seulement le 7 mars que le suivi en ligne Colissimo indique "votre colis est en cours d’acheminement", soit 13 jours plus tard ainsi que le montrent les images ci-dessous

Le bordereau du bureau des douane indique pour ce même colis une prise en charge datant du 6 mars. Autrement dit, du 22 février au 6 mars, le colis n’était pas pris en charge par la douane et se trouvait toujours auprès des services de la Poste. Le particulier se voit contraint d’attendre plus de 10 jours pour retrouver la trace de son colis.

Imaz Press s’est penché sur le processus de traitement des colis effectué par la Poste.

Interrogée, La Poste a donné les explications suivantes. "Les colis arrivent à La Réunion par la mer ou par avion. Les colis arrivés par avion représentent le plus gros trafic soit 4 500 colis par jour. Ces colis sont séparés en deux flux au moment de leur arrivée : les taxables et les non taxables ".

C’est là que les choses se corsent. D’après les chiffres avancés par la poste, "les taxables représentent 10% des colis. Et donc les non taxables représentent les 90% restant". Or, toujours d’après la Poste, "les non taxables sont distribués pour 95% d’entre eux à J+2 ". Autrement dit, seulement 15% des colis seraient concernés par ces délais de livraison très (trop ?) longs.

La suite du processus prévoit que la Poste présente la facture du colis aux services des douanes pour le dédouanement. D’après les déclarations de la Poste "les factures sont présentées à la douane deux jours après leur arrivée ".

La poste ou la douane, ki sa lotèr ?

Quand la question des délais de livraison est abordée, la Poste l’affirme "les colis sont livrés dans un délais moyen de 7 jours".

Pourtant, force est de constater que ce délai dépasse largement les dix jours. Autre point d’incompréhension, le statut "en cours de dédouanement". Sur le site de Colissimo, le colis reste bloqué plus de dix jours sous ce statut.

Il s'agisssait donc pour nous de déterminer ce que recouvre cet intrigant statut "en cours de dédouanement". Il ressort que les colis ne sont pas donnés "physiquement" à la douane. Durant tout le processus, c’est la Poste qui conserve les paquets. "Les colis sont réputés sous douane au moment où la facture est enlevée pour être remis aux services douaniers. Ils sont stockés par la Poste mais on ne peut pas les distribuer tant que les factures ne nous sont pas renvoyées par les douanes". Sur cette déclaration, on pourrait penser que si les délais sont aussi longs, ce sont les services douaniers qui sont en cause et qui traîneraient donc des pieds pour dédouaner un paquet.

Que nenni, s'insurge la douane que nous avons questionné. "Un dédouanement ne prend qu’une journée, maximum deux. Dès que les factures nous sont présentées par la Poste nous effectuons le dédouanement". Et notre interlocuteur de préciser : "je ne pourrais pas vous dire pourquoi le site de la Poste fait figurer le statut "en cours de dédouanement" sur une durée aussi longue. Ce service dépend totalement de la Poste, la douane n’a pas la main dessus, nous, tout ce qu’on a c’est la facture".

Au jeu du chat et de la souris, c’est le serpent qui se mord la queue. Si un dédouanement ne prend qu’une journée, pourquoi un colis reste bloqué plus de dix jours en "cours de dédouanement". La Poste n’a pas donner d’explication sur la prise en charge du colis durant cette période.

Combien de jours s’écoulent entre le moment où la facture est retournée à la Poste après le dédouanement ?

À quel moment précisément la Poste fait passer un colis du statut "en cours de dédouanement" à "en cours de livraison" ?

Ces questions restent en suspens.

La seule réponse obtenue reste la même : "un colis est livré en moyenne sous 7 jours". Et de soutenir "dès que la facture est à nouveau en notre possession, le paquet est réinjecté dans le processus de livraison".

Nous n'en saurons pas plus, hormis le fait que patienter quinze jours pour recevoir un colis à son domicile à La Réunion relève du "normal".

Pour le particulier mécontent, il existe un lot de consolation : la réclamation pour délais trop longs. Seul bémol, ce n’est pas au destinataire de faire cette démarche dématérialisée sur le site de la Poste, mais à l’expéditeur. En cas de décision favorable, c’est l’expéditeur qui recevra un dédommagement...

La pétititon qui dit "stop aux abus de la poste et de la douane" est toujours en ligne.

sjb/www.ipreunion.com