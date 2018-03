L'Institut de hautes études de défense nationale (IHEDN), établissement public à dimension interministérielle, a pour mission de développer l'esprit de défense et de sensibiliser aux questions internationales. L'organisme organise un cycle de formation "IHEDN-Jeunes" sur l'île de La Réunion à destination des jeunes âgés entre 20 et 30 ans. cette session de formation se déroulera du 14 au 19 mai 2018. Les candidats devront s'inscrire sur le site de l'IHEDN avant le 14 avril. Nous publions ci-après le communiqué de l'institut (image d'archives)

L’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN), établissement public à dimension interministérielle sous la tutelle du Premier ministre. Il a pour mission de développer l’esprit de défense et de sensibiliser aux questions internationales.

Les jeunes de 20 à 30 ans, cible privilégiée de l’Institut, y sont sensibilisés aux grands enjeux et défis de la défense, au travers de formations spécifiques organisées sur tout le territoire national, y compris outre-mer et c’est dans cette optique que le 107ème cycle

"IHEDN-Jeunes" sera conduit, sur l’Île de La Réunion, du 14 au 19 mai 2018.

Il a pour objectif de réunir, sur le principe de l’internat, des jeunes actifs et étudiants, civils et militaires, d’un niveau bac au minimum. L’objectif est de leur permettre de se familiariser aux problèmes de défense et de relations internationales, selon le triptyque pédagogique de l’Institut, alternant conférences-débats, travaux en comités et visites d’installations militaires ou liées à la défense.

La clôture des inscriptions est prévue pour le 14 avril 2018.

Le dossier de candidature est téléchargeable sur le site de l’institut : www.ihedn.fr dans la rubrique " formations ".

Pour toute information contactez Gilberte Canoine-Azzopardi : par mail : gilberte.canoineazzopardi@ihedn.fr ou par téléphone 01 44 42 59 70