L'Établissement français du sang et les Lions club les Jacarandas organisent une collecte de sang ce samedi 1è amrs 2018 à la salle des fête du 12ème kilomètre au Tampon de 13h à 17h rue Auguste Lacaussade.

Seulement 3 % de la population (en âge de donner) donne son sang.

Pourtant, les malades ont besoin de la générosité des donneurs, surtout à la Réunion où le métissage particulier, la diversité très riche de la population compliquent quelque peu les transfusions. Aucun produit ne peut se substituer au don de sang. La durée de vie des produits sanguins est courte : 42 jours pour les globules rouges, seulement 5 jours pour les plaquettes.

Engagé dans cette démarche citoyenne, le Lions club Les Jacarandas se mobilise pour le don de sang.

Cette action s’inscrit pleinement dans le programme Lions Alert dont le slogan du centenaire des Lions Club, cette année, est " Là où il y a un besoin, il y a un Lions ".

Le but de cette collecte de sang ? Sensibiliser et mobiliser le grand public autour du don de sang et recruter de nouveaux donneurs.

Pour un premier don, munissez-vous d’une pièce d’identité. Il est important de bien s’hydrater avant un don de sang.

Pour assurer l’autosuffisance, 120 dons sont nécessaires chaque jour à la Réunion. Afin de maintenir un niveau de stock suffisant pour subvenir aux besoins des malades, l’EFS compte sur la mobilisation de tous !

