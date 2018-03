Elles sont députées. Elles sont engagées. Elles soutiennent un collectif de citoyens qui militent contre l'illettrisme et le gaspillage d'argent public.

L'Histoire se souviendra de cet homme qui conteste la légitimité de deux députées parce qu'elles sont des femmes. L'Histoire se souviendra de cet

homme qui choisit d'attaquer ces deux femmes, députées, solidaires d'une action citoyenne, ce samedi 3 mars 2018.

Il assigne ces deux femmes, Mesdames Bareigts et Bello devant le tribunal correctionnel.

Nous nous souviendrons aussi du message très clair que le Président de la Région Réunion adresse à ces deux femmes. Le 8 mars 2018, Journée Internationale des Droits des Femmes, il envoie un huissier porter à chacune une assignation. Cet acte est déjà un message, plus qu'une mise en garde, c'est un rappel à l'ordre. Parce qu'il est vexé qu'elles n'aient pas docilement obéi à sa consigne immotivée et injustifiable, il veut leur infliger une correction dont elles doivent se souvenir !

Nous, les femmes de La Réunion, nous nous souviendrons que le 8 mars est une date qui dérange, même en 2018. Nous, les femmes de La Réunion, nous nous souviendrons de ce message et de cette attaque qui visent deux d'entre nous. Avec elles, nous disons que NON, nous refusons d'être cantonnées au rez-de-chaussée et d'obéir à des consignes absurdes.

Nous sommes nombreux à ne pas nous reconnaître dans les attaques et la posture rétrogrades du Président de la Région Réunion. Elles témoignent d'un lourd retard dans les mentalités d'une partie irréductible et marginale de la classe politique, à l'égard des femmes, surtout envers celles qui sont engagées.

Nous nous souviendrons car il nous faut enfermer cet acte dans les annales des sombres forfaits de notre histoire qui font honte à notre peuple. Il nous faut guider nos enfants et les aider à dépasser ces ténèbres. Il nous faut éduquer, même si le pouvoir nous refuse d'accéder au savoir. Il nous faut nous élever, malgré tout.

Pour l'Union des Femmes Réunionnaises

Evelyne CORBIERE

Secrétaire Générale