Voici les titres développés ce dimanche 18 mars 2018 :



- Eliakim devrait revenir en mer ce dimanche

- À Mayotte, une situation toujours délicate

- Le Skoda CycloTour veut redonner goût au vélo

- Syndicat mixte des transports - Un plan mobilité obligatoire pour les entreprises de plus de 100 salariés

- Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé : le soleil manque encore à l'appel

Eliakim devrait revenir en mer ce dimanche

Ce dimanche 18 mars 2018, Eliakim devrait ressortir en mer après un passage dans les terres de Madagascar. Sa trajectoire devrait graduellement se redresser en direction du sud-est. La Réunion pourrait être relativement impactée aujourd'hui, avant un passage au plus près des côtes envisagé ce lundi.

À Mayotte, une situation toujours délicate

Demande refusée de report de l'élection législative partielle de dimanche, expulsions de présumés clandestins menées par des villageois, appel à un nouvel "émissaire" gouvernemental... La situation reste tendue à Mayotte, secouée depuis près d'un mois par un mouvement de contestation populaire.

Le Skoda CycloTour veut redonner goût au vélo

Le dimanche 25 mars prochain, plusieurs centaines de participants prendront part au Skoda CycloTour. Divisé en quatre courses, l'événement organisé en partenariat avec la Ville de Saint-Denis veut redonner goût au cyclisme à La Réunion. En proposant notamment, une "randofamille" de 13 km gratuite pour les Dionysiens.

Syndicat mixte des transports - Un plan mobilité obligatoire pour les entreprises de plus de 100 salariés

Depuis 1er janvier 2018, la loi pour la transition énergétique et la croissance verte rend obligatoire la mise en oeuvre d'un plan de mobilité. Le syndicat mixte des transports de La Réunion (SMTR) propose un accompagnement à la mise en place de ce plan au sein des entreprises réunionnaises. Obligatoire pour les entreprises regroupant au moins 100 salariés sur un même site ce dispositif vise à trouver des solutions alternatives à l'utilisation de la voiture individuelle

Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé : le soleil manque encore à l'appel

Ce dimanche 18 mars 2018, le temps devrait sensiblement rester identique à celui de la veille. Le ciel est bien encombré en matinée et des averses orageuses sont attendues, principalement sur l'est et le nord du département. La mer est toujours forte avec la conjugaison de deux houles. Nous publions le bulletin de Météo France ci-dessous.